Coronavirus: Los comerciantes minoristas de Quito están al filo de la desesperación

El escenario resulta deprimente. Los principales puntos de comercio minorista de Quito lucen vacíos. No hay vendedores porque no hay compradores. No está el abultado y torpe movimiento de la actividad económica.

La necesidad obliga a los comerciantes a permanecer y trabajar en las calles Leer más

Más allá de inusual, la imagen da cuenta de una preocupación de los comerciantes que dejaron de recibir ingresos esta semana. Son personas que viven de las ventas diarias y que, a decir de sus dirigentes, no tienen tarjetas de crédito o capacidad de endeudamiento para resistir semanas sin recursos.

Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, conversó con EXPRESO sobre sus preocupaciones por la falta de ventas. Sus representados viven al día, dijo, y no tienen ahorros para sobrevivir en el aislamiento domiciliario. Por eso, él presentó una serie de peticiones para el gobierno del presidente Lenín Moreno.

comunicado de los comerciantes minoristas cortesía

El Gobierno, con poco espacio para incentivos económicos ante el coronavirus Leer más

Incluso hay cifras, Castellanos asegura que en el país hay unos cuatro millones de comerciantes minoristas. Es casi la mitad de la población económicamente activa. Un número amplio si se compara con los 224.000 ciudadanos que pueden acceder al teletrabajo.

En otras palabras, los integrantes de la Confederación superan ampliamente al segmento de la población que puede quedarse en casa y cumplir la disposición gubernamental.

Prev Next Locales cerrados en Quito henry lapo

Locales cerrados en Quito henry lapo

Locales cerrados en Quito henry lapo

Locales cerrados en Quito henry lapo

Uno de los casos más notorios es el tradicional puesto de venta de comida manabita en el Puente de El Guambra, en el centro-norte de la capital. Por estar cerca de oficinas públicas y privadas, el lugar está lleno desde las 08:00 hasta las 15:00. Ahora está desolado y sin una señal de recuperación.