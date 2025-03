Conductor que provocó siniestro en Sayausí recibe prisión

El conductor de un bus urbano de Guayaquil que provocó un trágico siniestro en Cuenca recibió prisión preventiva tras la audiencia de flagrancia que se desarrolló en el Complejo Judicial de Azuay.

Raúl Piña es el conductor del automotor pesado que, tras una aparente pérdida de frenos, provocó un siniestro de tránsito en el ingreso noreste de Cuenca, en la parroquia Sayausí, el pasado sábado 1 de marzo, cuando se impactó contra 12 automotores y tres personas perdieron la vida (una pareja de esposos y una mujer cabeza de hogar).

Historial de infracciones de tránsito

El ahora detenido, según información de la Agencia Nacional de Tránsito su licencia de conducir está vencida desde 2022 y tiene cero puntos. El ciudadano laboraba para la Cooperativa Pascuales.

La ANT muestra que Piña acumula 14 multas pagadas, dos pendientes, 15 anuladas y 15 en convenio. Las infracciones pagadas son por exceso de velocidad, desobediencia a agentes de tránsito y estacionamiento en zonas prohibidas.

Prisión preventiva en Turi

Lenín Guzmán, gerente de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP), informó a este Diario que el ciudadano recibió prisión preventiva, en el Centro de Privación de Libertar de Turi, por 30 días para la instrucción fiscal.

Además, tras conocerse la decisión del juez el alcalde Cristian Zamora también dio su punto de vista a través de cuenta de X donde volvió a criticar la falta de control de la Comisión de Tránsito del Ecuador tanto a la salida de la provincia del Guayas como al ingreso de Azuay.

“Las agencias nacionales ya se lavaron las manos, así que ahí no esperemos nada. Los controles de feriado de la CTE no debieron permitir que un bus urbano de Guayaquil salga de su cantón, así de sencillo, además se reporta que el chofer no tenía puntos en su licencia. ¿Cómo burló los controles para ese tipo de revisión en pleno feriado?”, escribió.

Asistencia social para las familias

Entre las acciones que emprendieron las autoridades locales está la ayuda, a través del Fondo Violeta, para los hijos de las tres personas fallecidas.

“Solicitaré análisis de que se aplique el beneficio del Fondo Violeta en favor de Nicolás (7) hijo de quien manejaba la moto, con su pareja. Asimismo, para Alex (13) y David (11 meses) hijos de la pasajera en taxi, jefa de hogar”, puntualizó Zamora.

#Sayausí #Accidente



Sobre este hecho lamentable hemos dado seguimiento desde el momento que nos enteramos:



- Nuestra solidaridad 🕊️con la familia de las tres personas que han fallecido, asimismo pedimos por la recuperación de quienes están heridos y en una casa de salud



— Cristian Zamora M (@czamoramatute) March 2, 2025

