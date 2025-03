Compra de chalecos: Asamblea cuestiona a la Policía por no sancionar a contratista

El coronel de la Policía, Víctor Ordóñez, director nacional de Logística, se presentó, de modo virtual, ante la Comisión de Seguridad Integral, el 28 de marzo del 2025. Sin embargo, no logró despejar la duda en torno a por qué la Policía no declaró contratista incumplido a High-End Defense Solutions y tampoco a sus representantes legales. Esto en medio de las críticas por la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas.

¿Qué dijo el delegado de la Policía Nacional?

El coronel Or´doñez hizo un breve resumen sobre el contrato firmado el 6 de febrero del 2023, para la obtención de 5 millones de municiones, que firmaron el delegado del Ministerio del Interior y el entonces comandante de la Policía, general Fausto Salinas.

En la comparecencia, la Policía reiteró que High-End Defense Solutions no cumplió con el plazo de entrega de la compra, por lo que pidió una prórroga. "El Ministerio del Interior rechazó la solicitud del contratista, mediante una resolución y se lo multó por 137.343 dólares".

Inscripción como contratista incumplido

El 8 de noviembre del 2023, La Dirección de Compras Públicas, con la firma de César Zapata, declaró la terminación unilateral del contrato por incumplimiento y porque las multas superaron el 5 % del total del contrato. "A través de un oficio se solicitó a la Sercop inscribir la condición de contratista incumplido", dijo Ordóñez.

Según el delegado de la Policía, el 9 de abril del 2024, la Sercop les comunicó que todo proceso que se hace en el extranjero no se encuentra cubierto por la normativa ecuatoriana. "Desde esa fecha, se han realizado gestiones con Sercop, para que se declare a la empresa, como al representante legal, contratistas incumplidos".

El pedido de Rafael Dávila

El asambleísta Rafael Dávila apuntó: "Tenemos una información un poquito diferente. Sercop dijo que le pidió a la Policía que declare contratista incumplido a la persona jurídica, no a la persona natural y es la razón por la cual, cuando el Ministerio de Defensa realizó el concurso (para la compra de chalecos), High-End Defense Solutions no constaba en los registros la empresa como contratista incumplido. En diciembre 2024, la Policía procede a inscribirla, pero con posterioridad a la licitación y adjudicación. Nos quedó la inquietud de por qué la Policía Nacional no cumplió con su obligación".

El 19 de agosto de 2024, las Fuerzas Armadas firmaron el contrato con High-End Defense Solutions, por 34 millones de dólares. Sectores como el correísmo han dicho que la calidad de los chalecos podría poner en riesgo a las Fuerzas Armadas.

