El combate a la corrupción, la deuda que no es prioridad

Una cirugía mayor a la corrupción. Seguido de la promesa de recuperar el dinero mal habido. Continuó con el cometido de prevenir esos actos. Así evolucionó la visión del Gobierno sobre la lucha contra la corrupción en los informes anuales a la nación del presidente Lenín Moreno.

Si bien en este penúltimo discurso, antes de ceder el sillón presidencial, la lucha contra la corrupción tuvo su espacio, pero no lo suficiente. Expertos en la materia esperaban algo más contundente del primer mandatario, más ahora que la corrupción, sobre todo en los hospitales, tomó impulso a raíz de la pandemia del coronavirus.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, es de quienes se quedó con un sabor agridulce luego del discurso presidencial el pasado 24 de mayo. “Se hizo señalamientos generales, pero debió estar enunciado un acápite expreso de las tareas fundamentales en la lucha contra la corrupción para este último año. Esa carencia de elementos en el discurso nos deja preocupados”.

El presidente Moreno mencionó cuatro ejes prioritarios para sus últimos 12 meses de gestión: salud, alimentación, empleo y dolarización. La lucha contra la corrupción no está en la lista. Rodas prefiere creer que la exclusión de ese tema responde a un voto de confianza de Moreno en el sistema judicial, recordando que hace pocas semanas se cuestionó al Ejecutivo por una supuesta intromisión en la labor de la Fiscalía a través de la ahora extinta Secretaría Anticorrupción.

Sin embargo, Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, discrepa y cree que no necesariamente es un voto de confianza en la justicia. “Cuando hay procesos de corrupción terribles como los que hemos visto, es importante verbalizar los compromisos y reafirmarlos. La lucha contra la corrupción no se asume. Se dice, se declara y se actúa”, comentó la directora, quien considera que la lucha contra la corrupción, si bien se han dado pasos en los últimos tres años, sigue siendo una deuda con la ciudadanía.

Hoy por hoy debe tener una posición firme de lucha contra la corrupción, que no ha existido. Me sorprendió porque esperé que dijera algo. Los problemas no desaparecen porque no se los menciona.

Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana.