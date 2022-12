Cinco organizaciones sociales y un movimiento político fueron descartados este 16 de diciembre de 2022 como sujetos activos para hacer campaña por algunas de las opciones en la consulta popular propuesta por el Gobierno.

En tanto que, pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a cinco organizaciones políticas y una agrupación sindical para que participen oficialmente, al considerar que sí cumplieron con los requisitos dispuestos para el proceso.

El movimiento oficialista CREO y el partido Avanza podrán apoyar oficialmente la opción de sí. Revolución Ciudadana, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano se podrán oponer a las ocho preguntas con recursos públicos.

A estos últimos, se unirá la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) que fue la única organización social habilitada por los consejeros electorales.

Como #PlenoCNE, por unanimidad y con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria del #Referéndum2023Ec 🗳️, aprobamos a 6️⃣ organizaciones para que participen en la campaña electoral por el “Sí” y “No”. Conozca de quienes se trata ⤵️ pic.twitter.com/WJOaCXBNvZ — Diana Atamaint (@DianaAtamaint) December 17, 2022

Los que se quedaron fuera son el movimiento político Construye que no habría cumplido los requisitos establecidos para la inscripción, aunque no se especificó cuáles eran estos. También, la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (Amaru) por no presentar la copia certificada de un notario del registro como organización social. Pretendía ir por el sí.

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, que quería hacer campaña por el no fue rechazada porque en su estatuto se establece que no podrá intervenir en temas sindicales, religioso o políticos. Los comerciantes minoristas tampoco fueron calificados para oponerse a la consulta.

La misma postura querían mostrar la Unión de Trabajadores de la Educación junto a la Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE), pero no se aprobó su calificación por ser una organización de tercer grado.

La Confederación de Trabajadores del Ecuador buscaba unirse a la tesis del Gobierno para apoyar las ocho preguntas, pero el pleno del CNE le dijo no la noche del 16 de diciembre.

Los partidos y el grupo social aprobados tendrán diez días para presentar la copia certificada del Registro Único de Contribuyente (RUC) y el certificado bancario de apertura de la cuenta bancaria única electoral.