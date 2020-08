China acusa a Estados Unidos de querer generar la discordia con Ecuador

El embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, dijo este 6 de agosto de 2020 que hay políticos de Estados Unidos que buscan generar la discordia entre Quito y Beijing para lesionar la buena amistad que habría entre ambos gobiernos.

Esto a propósito del mensaje vía Twitter que emitió en días pasado el secretario de Estado, Mike Pompeo, en el que ofreció apoyar a Ecuador en los esfuerzos para garantizar que la flota pesquera china, que se encuentra cerca de Galápagos, no ejecute pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

“Quisiera aconsejar a la parte estadounidense que se concentre más en hacer su propio trabajo en lugar interferir en los problemas de otros países. Es mejor que se concentre en salvaguardar la salud pública de su país y no destruir la amistad entre China y Ecuador”, señaló Chen.

Esta es la primera vez que el embajador de China habla oficialmente desde que los pesqueros con bandera de su país se ubicaron cerca de la Zona Económica Exclusiva Insular, generando la preocupación internacional.

Al respecto, Chen ratificó que uno de los acuerdos alcanzados con las autoridades ecuatorianas es que se pueda inspeccionar las bodegas de los buques para verificar que tipo de especies han sido pescadas en estos casi dos meses.

Si se encuentran irregularidades, el funcionario chino aseguró que su país aplicará las sanciones más drásticas tanto a las compañías como a las embarcaciones que hubiesen incurrido en prácticas ilegales.

Además, aseguró que una vez que los pesqueros salen hacia alta mar se les exige un reporte diario de su ubicación y aseguró que en ningún momento alguna de las naves ha violado el espacio marítimo ecuatoriano.

Con respecto al ofrecimiento de que habrá una moratoria anual de pesca, entre inicios de septiembre y finales de noviembre, el embajador Chen aseguró que esa iniciativa fue tomada por su país para permitir la preservación de las especies de la zona, pero que no existe una norma internacional que les obligue a tomar esa decisión.

Sobre qué sucederá en los meses previos, entre julio y agosto, que es cuando llega el mayor número de barcos pesqueros a las inmediaciones de Galápagos, el embajador no dio una respuesta.