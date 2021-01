César Solórzano: 'La Asamblea debe fiscalizar la actuación de la Función Electoral'

Aunque ya está de salida y sin posibilidades de reelección, el asambleísta por Sociedad Patriótica y actualmente presidente encargado de la Asamblea, César Solórzano, asegura que propondrá leyes e impulsará procesos de fiscalización hasta el mismo 14 de mayo, cuando se prevé la llegada de los asambleístas electos en las elecciones generales del 7 de febrero próximo.

¿Todos los asambleístas suplentes están habilitados para actuar en la Asamblea?

Recordemos que son 44 asambleístas los que han solicitado licencia sin sueldo para poder hacer presencia en la campaña electoral para su reelección. De los suplentes, tenemos actualmente a 34 que están regularizados y listos para empezar a actuar y diez todavía tienen que cumplir con la entrega de documentación mínima que les falta para poder principalizarse. Esperamos hasta el lunes (mañana) tener a todos listos para actuar.

¿Con ese panorama, se podrá cumplir con la agenda legislativa de los últimos cuatro meses?

Tuvimos ya la primera sesión el miércoles. Lo que percibimos como asambleístas es que al país le importa primero la reactivación económica y productiva y por eso este primer encuentro se programó para hablar de la situación de Esmeraldas y Manabí, porque hay una deuda que teníamos como país con esas provincias. Ratificamos un convenio sobre el tema del atún que va a ayudar a generar empleo.

Varios bloques lo tomaron como una evasión de la votación de la Ley de Extinción de Dominio, ¿habrá votación sobre este tema o esperará el retorno de los asambleístas titulares?

He escuchado algunos criterios algo contradictorios. Por un lado, insinúan que cómo se puede tratar el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación con una tercera parte de la Asamblea con suplentes; pero también una parte de la ciudadanía y la prensa que dice que tratemos la Ley de Extinción de Dominio justamente con los mismos asambleístas suplentes.

¿Por cuál de estas dos corrientes se inclina?

Primero, decir que los asambleístas suplentes tienen los mismos derechos y obligaciones que los principales. Reconozco que en un inicio me inclinaba para que podamos tratar este tema, que es muy importante para el país, cuando regresen los asambleístas principales, pero viendo la actuación de los que se posesionaron recién me di cuenta que todos están claros en lo que quieren hacer, por eso la vamos a votar con ellos y lo que hay es que organizar la agenda de la Asamblea para tener una fecha específica.

¿Será la normativa más importante que le resta por aprobar a la Asamblea?

Esta ley es muy importante para el país, pero creo que todavía hay cosas que deben ser ajustadas. Pero tenemos a la ciudadanía que nos habla por la Ley de Deporte y otras que también son importantes. En la Asamblea todas son prioridades y todo es urgente.

¿El trabajo del Consejo de Administración Legislativa (CAL) está paralizado?

Recordemos que cuatro integrantes del CAL, incluyendo el presidente de la Asamblea, César Litardo, han pedido licencia. En el CAL nos encargamos de tramitar juicios políticos, de derivar las leyes que se han presentado a cada una de las comisiones para que puedan trabajar, pero tenemos esa limitante y vamos a tener que esperar hasta que retornen los asambleístas principales para poder empezar a trabajar.

En Twitter escribió que la Asamblea tendrá que revisar las acciones de la Función Electoral, ¿lo hará mientras esté encargado de la presidencia?

Todos hemos visto lo que ha pasado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo Electoral (TCE), cómo se han ido organizando las elecciones y, primero como ciudadano, veo con mucha preocupación cómo se están dando las cosas. Se ha creado una suerte de conflicto que puede poner en peligro las elecciones. Como presidente encargado, creo que la Asamblea en su rol fiscalizador, en algún punto, cuando la ley lo permita y analicemos el alcance de la inmunidad durante el periodo electoral, tendrá que revisar las acciones del CNE y del TCE.

¿Pero con un CAL prácticamente paralizado esa fiscalización no será posible, al menos, no con esta Asamblea?

No olvidemos que somos asambleístas hasta el último día y nuestros derechos y obligaciones los ejerceremos hasta el final. Lo haremos cuando la ley lo permita, se está analizando el alcance de la inmunidad de consejeros y jueces durante el proceso electoral y la Asamblea ejercerá ese rol fiscalizador cuando sea el momento.

Tuvieron la oportunidad de censurar y destituir a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y fallaron, ¿qué ha cambiado desde entonces?

Son momentos distintos y todos saben lo que pasó en ese momento. Ahora vemos que hay otro tipo de acciones y decisiones que se han ido tomando por parte de la Función Electoral que nos lleva a decir con seguridad que tenemos que iniciar un control y fiscalización a las decisiones adoptadas por ambas entidades.

¿La decisión de destituir a los vocales del CNE le corresponde a un juez electoral o a la Asamblea?

La Asamblea Nacional es respetuosa de todos los poderes del Estado y nos encargamos de la parte política. En ese marco vamos a actuar en lo que la ley nos permita hacer. Quizás en otros años, con otros congresos, ya se habría procedido a destituirlos y ratificar lo que un juez electoral ha solicitado. Pero somos prudentes, estamos es un proceso electoral, sabemos lo delicado de la situación.

Con la objetividad de quien no busca una reelección, ¿se atrevería a decir que este es uno de los peores congresos o asambleas que ha tenido el país?

Para nada, porque creo y rescato el trabajo que hemos hecho en la Asamblea Nacional. Lamentablemente la coyuntura política en la que nos ha tocado trabajar a impactado en la imagen del Legislativo. Tuvimos la crisis de octubre de 2019, la crisis económica, la pandemia con la crisis de salud que generó. A eso se suma que la gente está sin trabajo, no alcanza el dinero y eso produce que la percepción no solo de la Asamblea sino de la mayoría de instituciones del país sea bastante baja entre los ciudadanos. Históricamente las calificaciones de los parlamentos en Ecuador no han sido altas por una razón: aquí convergen las diferentes formas de pensar y las visiones de cada organización política.