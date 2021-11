Juicio. El abogado del Estado Íñigo Salvador aún no ha sido notificado con el pedido de juicio político.

La Procuraduría General del Estado informó que la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución aclaratoria por la que la ejecución de la sentencia del Caso Sobornos vuelve a su trámite original, en la Sala de lo Penal.

Rafael Correa y 17 sentenciados por cohecho tienen hasta el viernes para pagar la reparación integral Leer más

Al respecto, el procurador Íñigo Salvador Crespo, dijo ayer a medios que ni siquiera la amenaza de un juicio político frenará el proceso de recuperación de activos que ha emprendido el Gobierno.

“Continuaremos con el proceso de recuperación de activos de todos los casos, particularmente de este. No crea nadie que porque estoy amenazado de un juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados no lo haremos. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración”, aclaró.

El expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por este caso, en el que hay al menos una veintena de sentenciados cuyas propiedades pasaron a manos del Estado a inicios de este año.

Alexis Mera, Walter Solis, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Bolívar Sánchez y Pedro Verduga son algunos de los sentenciados.