Caso Milagro: militares procesados solicitan hábeas corpus para recuperar su libertad

La justicia de Cotopaxi decidirá si dos militares procesados en Milagro salen de prisión o siguen detenidos

Integrantes de las Fuerzas Armadas, procesados en el caso Milagro, piden hábeas corpus para obtener su libertad.

La Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi tramita un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de dos militares que cumplen prisión preventiva por la muerte de un hombre durante un operativo en Milagro.

Los uniformados son investigados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, dentro de un caso que involucra a siete integrantes de la patrulla ECO KILO.

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Fiscalía sostiene que los jóvenes fueron torturados durante más de 40 minutos

Según la acusación del Ministerio Público, los militares habrían retenido y agredido a dos jóvenes durante más de 40 minutos. Uno de ellos, Bryan Ledesma, perdió el conocimiento durante el procedimiento.

El fiscal del caso expuso que la víctima habría recibido descargas eléctricas con cables en la espalda, el pecho y la lengua mientras permanecía en un charco de agua. Además, indicó que ambos hombres habrían sido golpeados con puñetes, patadas y palos.

Ledesma fue trasladado por los propios uniformados al hospital del IESS de Milagro, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Dos militares permanecen en prisión preventiva desde el 21 de marzo

En la audiencia de formulación de cargos realizada el 21 de marzo de 2026, la justicia ordenó prisión preventiva contra dos de los siete militares investigados. Ambos fueron trasladados posteriormente a la Cárcel de Cotopaxi.

Entre los procesados se encuentra el uniformado señalado como presunto responsable de haber aplicado las descargas eléctricas, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía.

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Defensa sostiene que la detención fue ilegal y pide arresto domiciliario

Los abogados de los dos militares procesados argumentan que la privación de libertad de sus defendidos es ilegal y arbitraria, por lo que solicitan su liberación mediante hábeas corpus.

La defensa sostiene que no se realizó una audiencia para calificar la legalidad de la detención inicial ni se verificó que se les informara de forma adecuada sus derechos constitucionales. También cuestiona que la jueza de Milagro, Gladys Martínez Perea, haya dictado prisión preventiva sin una motivación suficiente ni la justificación concreta del riesgo procesal.

Además, invocan una disposición del Código Orgánico Integral Penal que permite sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario cuando se trata de miembros activos de la fuerza pública y los hechos investigados ocurrieron durante el cumplimiento de sus funciones.

Audiencia de hábeas corpus se realizará este 27 de marzo

La audiencia para resolver el recurso de hábeas corpus fue convocada para este 27 de marzo de 2026. En esa diligencia, la Corte deberá decidir si los militares recuperan su libertad o continúan en prisión mientras se desarrolla la instrucción fiscal, fijada en 90 días.

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