Poderoso portaaviones de Estados Unidos llegará a las costas ecuatorianas

El buque nuclear USS Nimitz ejecutará maniobras militares en la región como parte de la operación Southern Seas 2026.

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos ejecutará ejercicios militares con las Fuerzas Navales de Ecuador y otros nueve países de la región durante este 2026.

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Detalles del armamento estadounidense

El Comando Sur estadounidense confirmó que la movilización naval forma parte del despliegue operativo Southern Seas, una acción que coincide con el inicio de los nuevos acuerdos de seguridad transnacional de la administración de Donald Trump.

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El grupo de ataque norteamericano incorpora al destructor USS Gridley y a dos escuadrones aéreos, equipados con aviones de combate F-18, naves adaptadas para guerra electrónica EA-18G y helicópteros polivalentes MH-60. Los buques tienen previsto circunnavegar el continente con escalas programadas en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si la flota anclará en algún puerto ecuatoriano o de otra nación latinoamericana no especificada en el itinerario inicial.

El despliegue naval abarca la participación operativa de las armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Esta movilización representa la decimoprimera edición de este tipo de ejercicios militares en el hemisferio desde el año 2007.

También viene Kristi Noem

La presencia del portaaviones en aguas sudamericanas se alinea con la inminente llegada al país de Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La funcionaria tiene la delegación de suscribir convenios directos con el Gobierno de Daniel Noboa, un acto que posiciona a Ecuador como la primera nación de la región en activar la iniciativa política denominada Escudo de las Américas.

La secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. ARCHIVO: KRISTI NOEM

El ministro del Interior, John Reimberg, ratificó que la agenda de Noem en el territorio nacional contempla la firma de un nuevo acuerdo bilateral para intervenir en la vigilancia interna y desarticular las rutas del narcoterrorismo. La coalición regional, integrada por doce países, centra sus operaciones en el control de la migración irregular y la imposición de tácticas fronterizas para frenar la injerencia extranjera en el continente.

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