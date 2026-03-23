Siete militares son investigados por muerte de joven en Milagro: dos tienen prisión

Militares ecuatorianos durante un operativo, imagen referencial en el contexto de la investigación por la muerte de un ciudadano en Milagro.

Siete uniformados del Ejército se encuentran bajo investigación tras la muerte de Bryan Ledesma, de 28 años, en un incidente registrado el pasado 16 de marzo en el cantón Milagro. El caso, que ha conmocionado a la localidad, apunta a una presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, luego de que testigos señalaran agresiones físicas por parte de personal con indumentaria militar previo al deceso de la víctima.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por la muerte de un ciudadano, ocurrida durante un procedimiento ejecutado por las FF. AA. en #Milagro. La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar la tarde de ayer. pic.twitter.com/iOwzDJXeix — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 17, 2026

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Operativo sin autorización jerárquica

El Ejército Ecuatoriano aclaró, mediante un comunicado oficial, que el personal involucrado se encontraba realizando operaciones de ámbito interno fuera de su jurisdicción habitual. Según la institución, estas acciones se ejecutaron sin el conocimiento ni la autorización del escalón superior, lo que ha motivado una investigación administrativa interna paralela al proceso judicial. La entidad reafirmó su compromiso de brindar facilidades para esclarecer las responsabilidades legales correspondientes.

El Ejército Ecuatoriano informa sobre los hechos ocurridos en el cantón Milagro. #EjércitoECU pic.twitter.com/7PTWFCclVR — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 19, 2026

Prisión preventiva y medidas cautelares

Durante la audiencia de formulación de cargos, una jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para dos de los siete militares procesados. Para los cinco restantes, la magistrada dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país, el uso de dispositivo de vigilancia electrónica y presentaciones periódicas ante la Fiscalía de Latacunga. Asimismo, se otorgaron medidas de protección tanto para los familiares del fallecido como para un ciudadano que resultó herido en el mismo evento.

Elementos de convicción y autopsia

La Fiscalía fundamentó su acusación basándose en el parte policial, versiones de testigos presenciales y la historia clínica de la víctima. Un punto clave en el expediente es la certificación militar que confirma la falta de jurisdicción de los procesados en Milagro al momento de los hechos. Por su parte, el informe de autopsia reveló que el cuerpo de Ledesma presentaba múltiples laceraciones, coincidiendo con los testimonios que describen su ingreso a emergencias en un vehículo custodiado por personas uniformadas.

Contexto legal y antecedentes

De acuerdo con los registros policiales, el fallecido registraba antecedentes penales por delitos como robo, tenencia de armas y tráfico de sustancias. No obstante, la justicia se enfoca en la presunta extralimitación del uso de la fuerza, tipificada en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De confirmarse la responsabilidad de los uniformados en este acto con resultado de muerte, podrían enfrentar una pena privativa de libertad de entre 7 y 12 años.

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