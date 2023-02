Algo tarde y empujado por las circunstancias. En lo político, todo apunta a que la salida del círculo más cercano al presidente Guillermo Lasso del Gobierno poco o nada abonará a reducir las tensiones. Ante los ciudadanos, los cambios pueden surtir algún efecto si vienen acompañados de soluciones concretas.

En la Asamblea Nacional se recibió con escepticismo ayer la renovación del gabinete presidencial tras la salida de Francisco Jiménez del Ministerio de Gobierno; Aparicio Caicedo, como consejero presidencial, y del secretario jurídico, Fabián Pozo, entre otras dimisiones.

El nuevo ministro de Gobierno es Henry Cucalón, quien fue parte del Partido Social Cristiano (PSC). El actual legislador de esa tienda política, Jorge Abedrabbo, dijo respetar la trayectoria de Cucalón y su decisión de incorporarse al Gobierno, pero aclaró que el PSC no irá a ninguna mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo porque no creen que esa renovación cambie la tendencia de los últimos dos años.

“Esperemos que les vaya bien, por el bien del país, como no les ha ido hasta ahora. No tienen que reconciliarse con la Asamblea ni los partidos políticos, sino con los ciudadanos a los que han fallado”, señaló Abedrabbo.

Impuesto a la Renta de los nuevos funcionarios

Henry Cucalón, ministro de Gobierno

2019 $ 3.404,77

2020 $ 3.143,09

2021 $ 1.435,66

Sebastián Corral, secretario de la Administración

2020 $ 1.605,56

2021 $ 1.648,12

2022 $ 3.051,55

Jhossueth Almeida, secretario Jurídico (e)

2020 $ 18,98

2021 $ 108,12

2022 $ 1.039,38

Francesco Tabachhi, gobernador del Guayas

2020 $ 7.176,97

2021 $ 0

2022 $ 5.592,76

Jorge Córdova, secretario de Pueblos

2020 No registra

2021 No registra

2022 No presenta

Eusebio Apolo, gobernador de El Oro

2020 $ 0

2021 $ 0

2022 $ 0

Tania Vásquez, gobernadora de Cotopaxi

2020 $ 0

2021 $ 60,34

2022 $ 429,19

Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas

2020 $ 4.618,56

2021 $ 183,44

2022 $ 275,87

Ayer, en el Legislativo tiraban números del tiempo que le quedaría al presidente Lasso para intentar enderezar el rumbo antes de que sea llamado a un posible juicio político por el caso Encuentro. Si todo sale como esperan los opositores, este sería en mayo.

El segundo vicepresidente de este organismo, Darwin Pereira, considera que si se empieza a ejecutar lo social y la obra pública, usando parte de las reservas que el país tiene en el exterior, el Ejecutivo tendría una posibilidad de salir de la fase crítica en la que se encuentra.

“Más que de personas, esto es de acciones. Hasta ahora, el Gobierno no ha cumplido con ningún sector. Todo han sido promesas y no más. Estos cambios no solo han sido por los resultados adversos en la consulta popular, también porque los casos de corrupción agobian a esta administración”, señaló Pereira.

Algunos sectores creen que esta ‘oxigenación’ habría tenido más sentido si se la hacía antes de finalizar el 2022 o incluso previo al referéndum del 5 de febrero, que el Gobierno perdió en sus ocho preguntas.

La analista política y articulista de EXPRESO, Diana Acosta, dijo que no toda crisis es mala y que en este caso le va a permitir al presidente Lasso ubicar en cargos importantes, como la cartera de Gobierno, a gente preparada, pero sobre todo honesta.

“Espero que esta vez el presidente no se equivoque y continúe nombrando gente ‘torpe’, como él mismo ha dicho. Considero que Cucalón es un acierto, pero esperemos que el presidente haga caso, deje su prepotencia y deje de escuchar a los aduladores. Si mantiene el mismo rumbo, el fracaso está garantizado para todos”, sostuvo Acosta.

En las centrales sindicales tampoco tienen muchas expectativas ni de los llamados al diálogo del presidente Lasso ni de los cambios anunciados. Por eso, dijeron que en los próximos días resolverán, junto al movimiento indígena, el rumbo que tomarán las acciones de protesta.