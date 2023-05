La audiencia contra los vocales de la Judicatura se posterga

La recusación presentada por Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, en contra del juez Walter Macías impidió que la audiencia de formulación de cargos se instale este jueves 4 de mayo de 2023, en la Corte Nacional de Justicia.

Barreno, junto con el vocal Juan José Morillo y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Justicia de Pichincha, son investigados por un posible tráfico de influencias.

Contra ellos, la fiscal general Diana Salazar pidió fecha y hora para presentar sus elementos de convicción. Entre estos adelantó que tiene un audio y un testimonio anticipado de una funcionaria judicial.

Ya en junio de 2022 se filtró un audio. Era una conversación entre Barreno, Morillo y el actual presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo, quien entonces era el juez que conocía una apelación a una acción de protección pedida por Guadalupe Llori. La presidenta de la Asamblea buscaba evitar su destitución de ese cargo.

En primera instancia esta acción de protección fue rechazada, pero en segunda instancia el proceso cayó en manos de Osejo, quien finalmente, tras hacerse público el audio, pidió ser apartado del caso.

“Hay una particularidad con el doctor Jhayya, al que yo defiendo, jamás se defendió en la indagación. Él jamás contrató abogado, ni señaló casillero judicial. Él solo fue a dar su versión. Dijo: ‘como no tengo nada que ver, eso se va a archivar para mí, entonces no me defiendo’. Cuando se viene la sorpresa que le pretenden formular cargos”, dijo su abogado Jesús López, al señalar la posible falta del derecho ala defensa.

Ahora, hay que esperar que la recusación sobre el juez Macías se resuelva y si la competencia del caso se mantiene en sus manos, se señalará una nueva fecha y hora del caso.