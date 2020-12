ATM anuncia inauguración de la Aerovía, pese a pedido del alcalde de Durán

Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), usó su cuenta de Twitter para anunciar que la aerovía iniciará sus operaciones en los próximos días. Esto, luego de que el alcalde de Durán, Dalton Narváez, anunciara a EXPRESO que en su cantón no habría inauguración si no se construía una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que el exgerente de ATM, Andrés Roche, había prometido levantar. “El inicio de sus operaciones no está sujeto a la voluntad u oposición del acalde de Durán”, publicó.

Pese a las múltiples insistencias de este Diario por acceder a una entrevista con Taiano, para que explicara por qué la ATM no continuó con el ofrecimiento del exgerente de esa entidad, este no ha accedido porque “no está disponible”.

A menos de tres semanas del inicio de operaciones del Sistema Aerosuspendido de Transporte Aerovía, que une a Guayaquil con Durán, el alcalde del último cantón informó a EXPRESO que hubo un compromiso establecido cuando se socializó el proyecto.

Este compromiso verbal consistía en que, como lo corroboró también el exgerente de ATM, esta institución se comprometía a la construcción de una UPC al final del malecón Abel Gilbert, donde está la estación de la aerovía. La municipalidad donaría el terreno. Trámite que, según Narváez, ya lo hicieron, pero hasta ahora no hay nada construido allí.

Esto, explicó William Calle, jefe policial del Distrito Durán, porque con la afluencia de personas que aumentará por el nuevo sistema de transporte, se va necesitar de más control en la zona, donde actualmente hay un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI), donde solo labora un agente que recoge denuncias ciudadanas.

Para Calle, era indispensable la construcción de la UPC y, además, reveló que a él, como representante de la policía en Durán, nunca lo llamaron para una reunión que pula un plan de seguridad para el nuevo sistema.

EXPRESO se volvió a comunicar con Taiano tras la publicación de sus tuits, pero en el Departamento de Comunicación de la ATM informaron que no está disponible y que daría una rueda de prensa respecto a este tema el próximo martes 8 de diciembre.