Un nuevo episodio de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. La mañana del 7 de noviembre de 2022, el Pleno de la Asamblea prevé tomar una postura ante la reciente ola de inseguridad y crisis penitenciaria que atraviesa el país. Posición de las bancadas que, hasta la tarde de ayer, no había tomado forma, pero que avizoraban los escenarios del juicio político al presidente Guillermo Lasso o la ejecución de la ‘muerte cruzada’.

Pese a que el presidente del socialcristianismo, Alfredo Serrano, dejó entrever la posición del partido días atrás, el asambleísta Luis Almeida dice a este Diario que “no puedo adelantar nada”. Sin embargo, señala que “cuando hay los elementos, siempre hay que analizarlos”, refiriéndose al enjuiciamiento político del mandatario o el llamado a la ‘muerte cruzada’. Además, indicó que su bancada se reuniría la tarde del 6 de noviembre de 2022 para decidir una postura ante la sesión del Pleno.

Convocatoria El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó la sesión para las 10:30 del 7 de noviembre de 2022

La Asamblea sesionará para "analizar y resolver" la ola de inseguridad en el país Leer más

Algo similar sucede en el bloque de Unión por la Esperanza, que días atrás hacía un llamado al presidente Lasso para que “active los mecanismos constitucionales”, pero que ahora maneja un discurso más relajado. “Esto no se trata de si vamos a muerte cruzada o no, no se trata de una pelea política (...)”, señala el legislador Ronny Aleaga, quien también indica que pese a que hay “destellos” de trabajo por parte del Gobierno, “al Ejecutivo esto (la inseguridad) le ha sobrepasado”.

Por su parte, según cuenta el asambleísta Darwin Pereira, la bancada de Pachakutik aún no tiene una posición definida frente a la convocatoria hecha por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. “No hay una propuesta concreta de lo que se podía plantear, vamos a ver lo que se dé”, indica Pereira y destaca que, con base a sus conversaciones con los otros bloques, “nadie ha dicho que se vaya a presentar eso (el juicio político o la muerte cruzada)”.

(En la sesión) vamos a explicar todas las acciones que ha realizado el Ejecutivo. El proceso de destitución (del presidente) es de una sola vez por período, por lo que ya no cabría. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista

La Comisión de Fiscalización conocerá el informe sobre el juicio político al CPCCS Leer más

Por otro lado, el legislador y líder de una fracción del bloque de Izquierda Democrática, Ramiro Narváez, califica como “una locura” las insinuaciones de destituir al presidente Lasso porque “esa facultad ya se agotó y porque no es momento para mostrar debilidad ante el crimen organizado”. Narváez también señala que su bancada va a plantear acciones que ya han sido difundidas por la Comisión de Seguridad.

Asimismo, indica que lo que sí estarían dispuestos a apoyar es el inicio del juicio político al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y al secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, por el incumplimiento de sus funciones en el manejo de la violencia en las calles y la crisis penitenciaria. “La muerte cruzada, no. Eso sería profundizar la crisis y darle más espacio al crimen”, dice.

Aún no hay una posición de Pachakutik para la sesión del Pleno, pero como movimiento hemos dicho que no le tememos a la muerte cruzada. Vamos a ver lo que se dé. Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik y miembro del Consejo de Administración Legislativa

ESCENARIOS

ULTIMÁTUM

El legislador de Pachakutik, Darwin Pereira, señala que una opción viable para la sesión será hacer un último llamado de atención al Gobierno.

FISCALIZACIÓN

Exhortar al Ejecutivo que dé los recursos necesarios a la Policía es una opción que señala Ronny Aleaga para luego fiscalizar su ejecución.

PROCESOS

Pese a no tener posición clara aún, el legislador Luis Almeida señala que el juicio político o la muerte cruzada están bajo análisis del socialcristianismo.