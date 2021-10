La Asamblea Nacional aporta poco al fisco

Para la Asamblea, el no pagar impuestos es un problema que causa “conmoción social”, como ha dicho al solicitar información al presidente Guillermo Lasso en relación con la revelación de los Papeles de Pandora. Casa adentro, el cumplir con el Fisco no parece importar tanto. 71 asambleístas no registran pagos de impuesto a la renta en el 2020, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Entre todos los legisladores, el año pasado aportaron $ 194.338 con el Estado. De este monto, $ 102.249 fueron cancelados por Nathalie Viteri Jiménez, del Partido Social Cristiano (PSC); Daniel Noboa Azín, de Ecuador Unido; Ricardo Vanegas, de Pachakutik; Gruber Zambrano, independiente, y Francisco Jiménez, de CREO.

Lasso es oficialmente convocado de nuevo a la Asamblea por los Pandora Papers Leer más

Para Viteri, el pagar impuestos “es cumplir con la sociedad, con la finalidad de que los recursos aportados sirvan para alcanzar la igualdad de oportunidades”. Explicó que sus rentas son por sus “labores como abogada y como empresaria”. Ante la Contraloría reporta acciones en empresas por $ 43.000.

Un criterio similar comparte el legislador y empresario Daniel Noboa. “Es clave que los que más ganemos como individuos paguemos más impuestos. Eso sí, creo que debería haber una tasa diferenciada para compañías”.

“Pagar impuestos es una obligación de honestidad con el país y de solidaridad con los que menos tienen”, agregó Jiménez, el quinto que más contribuye con el Estado y exgobernador del Guayas.

Para Vanegas, quien tiene acciones en empresas de seguridad privada por $ 977.000, el pago de impuestos “es una oportunidad de sumarnos al apoyo que la ciudadanía necesita. Con nuestro aporte es posible alcanzar los recursos necesarios para servicios básicos”.

El quinto que más paga es Zambrano. “Siempre me ha gustado contribuir. Yo soy agricultor y empresario ganadero y estoy con la gente del campo, que necesita que los que más tenemos más paguemos”, dijo. Él tiene terrenos en zonas rurales del país por $15,3 millones.

Por otro lado, de los 71 legisladores que no consignan sus pagos en 2020, cinco tampoco registran la cancelación del impuesto a la renta desde hace más de 15 años. Es el caso de Mario Ruiz, de Pachakutik, y Edwin Frías Borja, de Izquierda Democrática, quienes desde 2002 no tienen ninguna aportación al fisco.

Ante la Contraloría, Ruiz, quien además es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga a Lasso, reporta un patrimonio de $ 134.425. Una parte de sus bienes lo constituyen seis lotes ubicados en Imbabura y valorados en $ 75.000 y acciones societarias por $ 15.000.

El legislador por Pachakutik fue consultado sobre esto. Dijo que durante esos años, sus ingresos no han superado la base imponible. En 2020, los ingresos debían sobrepasar los $ 11.315 al año para comenzar a gravar. “Yo he declarado siempre lo que he ganado y como no he superado la base imponible no he pagado”, dijo.

En el caso del legislador Frías Borja, su patrimonio declarado a la Contraloría es de $ 105.000. Señala que posee acciones por $ 1.000.

“Mis declaraciones las he realizado en debida forma. Voy a requerir a mi contadora los respaldos para su conocimiento y respaldar la entrevista”. Hasta el cierre de esta edición no remitió la información.

Entre los que menos contribuyen está la legisladora por UNES, María Fernanda Astudillo, quien no reporta pagos de impuestos desde el 2003, cuando tenía 23 años. Astudillo es miembro de la Comisión que investiga al presidente Lasso.

Su patrimonio es de $ 10.000. Desde 2015 ha sido funcionaria pública. En 2017 recibió $ 14.544, producto de su remuneración mensual como analista técnica en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Al ser consultada señaló que sus ingresos en años anteriores no excedían la base imponible.

Luis Cervantes Villalba, de CREO, no registra pagos al SRI desde 2005. Antes de convertirse en legislador, era funcionario en la Asamblea. En 2020, sus ingresos anuales fueron de $ 9.804, por lo que no superó la base imponible. Su patrimonio declarado a la Contraloría General es de $ 111.000.

Él quedó en remitir información sobre sus declaraciones, pero tampoco lo hizo.

Desde 2007 tampoco hay registros de pagos al impuesto a la renta de Raisa Irina Corral Álava. Desde 2012 es funcionaria pública. En el gobierno de Lenín Moreno, fue directora en Jama, del Ministerio de Inclusión. En 2020, fue directora zonal de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación. Ella dijo que sus ingresos no han sido gravados y que cuando ha ganado más el Estado le ha descontado. “Cuando tuve la oportunidad, como cinco o seis meses, que tuve un sueldo un poco más alto en un ministerio, me hicieron los descuentos”.

Según la información del SRI respecto al 2020, el movimiento CREO tiene tres legisladores que no registran pagos de impuesto a la renta. De la ID son 10 asambleístas. De Pachakutik 19 están en la misma situación. Del Partido Social Cristiano son cinco. Y por UNES son 27 legisladores.