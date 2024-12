La Asamblea debe retomar su deber ser

En 2025, la siguiente Asamblea Nacional no solo se instalará con 288 nuevos legisladores (actualmente son 151, tras el censo de 2022), sino también con una compleja lista de desafíos que deberán sortear para recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Asamblea apura sus pendientes antes del feriado y el receso legislativo Leer más

Aunque las últimas legislaturas han intentado destacarse por la gran producción de leyes o el afán fiscalizador, exintegrantes de la Asamblea Nacional sostienen que estas posturas están lejos de suplir las reales necesidades de la ciudadanía, especialmente cuando existen pugnas con otras funciones del Estado.

De acuerdo con Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2007, desde hace mucho tiempo el Legislativo no cumple con sus tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar. Es decir, ha dejado de ser el foro del debate político por excelencia.

“No se puede medir el trabajo de la Asamblea por el número de leyes aprobadas, sino por la calidad de las mismas. Y esa calidad depende en gran medida del grado de participación ciudadana y, por supuesto, del nivel de efectividad de las leyes”, señala y agrega que la fiscalización también debe ser seria.

La Asamblea, desde hace tiempo, no cumple adecuadamente con sus funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar. Es decir, ser el foro del debate político por excelencia”. Alberto Acosta Espinosa Expresidente de la Asamblea Constituyente

Según Acosta, los procesos de fiscalización “no pueden ser una simple venganza, sino la oportunidad para conocer y, de ser el caso, sancionar políticamente, en especial, aquellos actos del Ejecutivo que podrían afectar el bien común, especialmente atropellando el marco normativo vigente”.

Por ello, Acosta indica que la próxima Legislatura tendrá el principal reto de hacer una revisión integral de las normas que no contribuyen al bienestar de la población y que incluso atropellan la Constitución. Esto, con el fin de que los asambleístas retomen su principal labor: trabajar por la gente.

En ese sentido, el exasambleísta Héctor Muñoz sostiene que esto también dependerá de quién será el nuevo presidente electo, para “en función de eso saber su agenda en el Legislativo. Eso determinará cómo se distribuyen las fuerzas. Si es como ahora, se corre el riesgo de que sigan las pugnas”.

Una vez esclarecida la agenda tanto del Ejecutivo como del Legislativo, Muñoz señala que el siguiente reto será saber si las fuerzas políticas que conforman el Parlamento tendrán la voluntad necesaria para brindar gobernabilidad al presidente que sea electo, independientemente de las antipatías que le tengan.

La próxima Legislatura debe intentar trabajar de manera objetiva y no exagerar en los procesos de fiscalización. Que no sean un show, sino un espacio de diálogo y de sintonía con el país".

César Litardo Expresidente de la Asamblea Nacional

Para ello, César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, comenta que es necesario que la próxima Legislatura encuentre temas que generen acuerdos y consensos mínimos con el Ejecutivo y otras funciones del Estado, por encima de las ideologías, el partidismo y los intereses individuales.

Litardo también añade que esto debe ser acompañado por una articulación menos conflictiva y más productiva entre las funciones del Estado, para que el trabajo en favor de la ciudadanía sea eficiente: “Hay que intentar trabajar de manera objetiva y no exagerar en procesos de fiscalización. Que no sea un show, sino que sea (un proceso) de diálogo”.

Además, el expresidente de la Asamblea Nacional cree que dicha relación debe tener como resultado temas conjuntos que estén en sintonía con el país, “tratando de priorizar una agenda legislativa que vaya alineada a los dos principales problemas del país: inseguridad y crisis económica”.

Sede. En los exteriores de la Asamblea Nacional se han colocado banderas de todas las provincias del país. ALEX MOYA

Sin embargo, para Acosta esto no significa que la nueva Legislatura vaya a dejar su propia hoja de ruta, sino que la misma tenga temas centrales y que los asambleístas tengan capacidad de reacción frente a la compleja y cambiante coyuntura, sin perder de vista el largo plazo.

Elecciones 2025: ¿Cuántos candidatos estarán en las papeletas? Leer más

A todas las responsabilidades que Acosta señala que la Asamblea ha descuidado, Muñoz añade que la fiscalización debe ser tomada con mayor seriedad por parte de los nuevos legisladores, especialmente para hacer que el control político a los funcionarios públicos sea efectivo para los intereses de los ciudadanos.

RELACIONADAS Tres temas clave en maratón de sesiones del Pleno de la Asamblea

Igual que Acosta, el exasambleísta Muñoz hace hincapié en que la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo, además de la crisis energética, deben ser temas prioritarios para la próxima Asamblea, incluso con el inicio de procesos de fiscalización que ayuden a establecer responsabilidades.

De acuerdo con Acosta, sortear con éxito estos retos para la próxima Legislatura también dependerá de con qué proyecto de país lleguen los asambleístas, ya que, según dice, las últimas no han tenido una agenda más allá de la coyuntura, demostrando así que no tener una mejor Asamblea pasa por no tener partidos conectados con el país.

Perspectiva

¿Una mejor Asamblea?

Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, sostiene que es difícil mejorar la Asamblea si la mayoría de sus actuales y anteriores integrantes, quienes a su criterio han “demostrado una gran mediocridad”, son candidatos. Según él, esto solamente demuestra que el problema reside en los partidos y su falta de un proyecto para el país.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.