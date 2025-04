Asamblea conoció informe sobre proyecto de eliminación de fondo partidario

A 16 días de que se posesione la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, se conoció en el Pleno, ante los legisladores salientes, el informe para el primer debate del proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional.

La encargada de abrir el debate fue la representante de Avanza, Lucía Posso, quien preside la comisión ocasional que trata la propuesta de Daniel Noboa, quien plantea los fondos que financian a los partidos políticos en elecciones y en tiempos ordinarios, con el objetivo de formación de nuevos cuadros.

Noboa emitió su Decreto Ejecutivo 467, el pasado 27 de noviembre, con el proyecto de reforma que incluye la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?".

Esa propuesta incluye una reforma al artículo 110 de la Constitución, que señalaría que “los partidos y movimientos políticos se financiarían con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes”.

Por otro lado, el artículo 115 rezaría que “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate” e incluiría prohibición de uso de recursos e infraestructura estatal en la campaña electoral, además de sanciones por incumplimiento.

El informe de la comisión ocasional

Según Posso, en el informe de primer debate se consideraron varios puntos tomando en cuenta la preocupación que tienen todos los sectores políticos sobre el aprovechamiento de los recursos del Estado.

Entre ellos, citó los siguientes: relevancia del financiamiento del Estado como una herramienta de equidad y de participación política; impacto al sistema político de participación electoral por probable eliminación del fondo de promoción y fondo permanente partidario; cómo se haría la redistribución de estos recursos; cómo funcionaría el financiamiento privado si ocurre la reforma y el riesgo de lavado de activos o actividades ilícitas que podrían ocuparse en la campaña política. Esto último, dijo, es preocupante porque la UAFE ha manifestado el control debería ser mayor, porque el riesgo crecería.

La asambleísta mencionó que, según información del Ministerio de Finanzas, ambos fondos recibieron un total de 200 millones de dólares desde 2008 hasta la actualidad. Es decir que en 17 años, 160 millones aproximadamente se destinaron al fondo de promoción electoral y 40 millones al fondo partidario permanente. El 15 % ellos se destinó al Instituto de la Democracia.

Posso agregó que hay que preguntarse si el error es de las organizaciones políticas no han estado a la altura de las expectativas de la ciudadanía y no han invertido en la capacitación que manda el Código de la Democracia o el error está en el control de esos recursos.

Según Posso, la UAFE ha indicado que no existe ningún proceso abierto de denuncias de lavado de activos en Fiscalía. Recalcó la responsabilidad de los partidos políticos de invertir adecuadamente los recursos e hizo votos porque la próxima Asamblea retome el tema y esté a la altura del mismo.

La eliminación del fondo partidario y de promoción genera diversos criterios en la Asamblea Nacional. Karina Defas

El debate

Para la legisladora de la Revolución ciudadana Gissela Garzón, es importante que se haga un trabajo amplio con participación ciudadana alrededor de este tema, pues la Constitución exige que la ciudadanía pueda expresas sus dudas sobre temas en los que pueda sentirse afectada.

Por su parte, señaló que este no es un asunto de que solo el que tenga plato tenga oportunidad de ser candidato porque es posible que un dirigente que no tenga recursos pueda ser mucho mejor opción porque, según su criterio, “entre más gruesa una chequera, más irregular puede ser la campaña”.

Garzón considera que “no se trata de reformar para el TikTok, de reformar para el titular”, sino de hacer un seguimiento a los partidos de alquiler, un control real a la asignación de los recursos y mejorar el sistema de asignación de publicidad que ya tiene el CNE.

Agregó que es necesario que el Código de la Democracia se reforme y no parches, pero que debe debatirse no solo en la Asamblea sino fuera de sus paredes, en las Universidades, por ejemplo, para que exista mayor representación de la diversidad y evaluar temas como los partidos que solo aparecen para elecciones, ponen un nombre para un partido e impulsan candidaturas que no llegan ni al 1 % de votos. Según su criterio, se debe recordar que quien presentó la reforma “es una de las personas más ricas del país” pero invitó a pensar en quienes no pueden acceder a un espacio de representación.

En una línea similar se expresó la asambleísta Cecilia Baltazar, de Pachakutik, pues considera que el derecho a elegir y ser elegido podría verse vulnerado si es que se eliminan estos fondos, porque solo podrían candidatizarse “gerentes de bancos, gerentes de empresas” y no personas que no tengan recursos económicos propios.

Afirma que se ha vendido de forma adecuada el tema porque la ciudadanía cree que el dinero va a parar en los bolsillos de los candidatos, pero asegura que en la realidad, el dinero se va a los medios de comunicación en los que se difunden las propuestas de los candidatos. Sin embargo, considera que debe mejorarse el control porque sí ocurren casos en los que los candidatos empiezan campaña antes o que entregan dádivas, publican pancartas y no responden por los gastos que hacen por fuera de lo que manda la ley.

Para el legislador independiente Ramiro Vela, no es cuestión de más leyes sino de aplicar las que ya existen. No hay un problema en que se haya creado un fondo para formación de nuevos políticos sino que ese dinero no se haya empleado en ese propósito, dijo, pues no hay figuras políticas formadas con ese fondo partidista. “El famoso control del CNE no existe porque no regula redes, entrega de dádivas, entrega de souvenirs” y agregó que “le ponemos al ratón a cuidar al queso”.

Por otro lado, criticó la forma en la que se manejan los pagos, pues contó que hay gerentes de medios de comunicación que cuentan que van cuatro o cinco campañas que no les han pagado por sus servicios y deben buscar quién les tramite y les ayude con los informes porque “con esta plata también se ha fomentado la corrupción”. Según Vela, “esta reforma es un paño tibio a lo que necesita el país”, pero cree que se necesita una reforma integral al Código de la Democracia. Según su criterio, si se da la Constituyente hay una oportunidad para concretarlo.

La sesión se suspendió cerca de las 15:00 y se reinstaló para continuar con el debate, luego de un espacio para comisión general, en el que intervinieron asambleístas como Arturo Moreno, Manuel Montoya, Ricardo Ulcuango, Paúl Buestán, Arisdely Parrales, Adrián Castro, Eustaquio Tuala y Paola Cabezas, quien solicitó un punto de información.

