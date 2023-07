En su afán por demostrar que luego del correísmo el país cayó en el abandono el aspirante a la vicepresidencia por el movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, protagonizó una pifia mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales.

Sucedió en el cantón Simón Bolívar, Guayas, hasta donde llegó para visitar una escuela del milenio abandonada. Junto a la alcaldesa de esa localidad, María Fernanda Vargas, caminaron “tristes” y con cara de compungidos por un terreno descuidado mientras ella le contaba la situación.

“En Simón Bolívar no tenemos áreas adecuadas para la educación. El Ministerio de Educación no se preocupa, no solo en esta escuela, todas las escuelas están abandonadas, porque lamentablemente la maleza tapa a los niños. He querido ingresar a las escuelas, porque los padres de familia me lo han pedido y no nos permiten”, se escucha a la alcaldesa.

La funcionaria reconoce que el establecimiento educativo se encuentra inmerso en un juicio y Arauz, que ha sido funcionario público, dice que le parece increíble que en medio de un litigio en lugar de habilitar para que la gente estudie la escuela se mantenga cerrada.

El chasco se produjo cuando Arauz le pregunta a una mujer, que parece estar al cuidado de la infraestructura, cuánto tiempo la escuela de milenio se encuentra inutilizada: “desde que la hicieron hasta la actualidad”, responde con franqueza.

Vargas completa la idea y dice “ocho años”, es decir desde 2015, cuando Rafael Correa aún era presidente de la República. “Ocho años sin ocuparse, qué indignante”, complementa Arauz sin, al parecer, darse cuenta de que el abandono incluiría a la administración correísta.

Quienes si se dieron cuenta fueron sus detractores que de inmediato le empezaron a criticar en son de burla, al considerar incluso que Arauz podría ser un agente infiltrado para perjudicar a la Revolución Ciudadana ya que esta no sería la primera salida en falso del candidato.

Luego, en un tuit, trató de matizar diciendo que la señora que cuida la escuela “se equivocó”. Según Arauz, lo que quiso decir es que está así desde 2018 y no desde hace ocho años y adjuntó una nota de prensa para tratar de sustentar su afirmación.

Lo cierto es que el proyecto de las escuelas del milenio se anunció en 2015 y venía atado a un crédito de más de 160 millones de dólares con China. Se ofrecieron más de 200 unidades educativas de este tipo y apenas se recibieron 20.

Ya con el cambio de Gobierno y la ruptura de Lenín Moreno con Correa se agravaron los problemas. Además, que la Contraloría dictaminó una serie de cuestionamientos que frenaron la obra, entre otras, la escuela de Simón Bolívar, según una investigación de portal digital Código Vidrio.