Apelaron la Presidencia de Kronfle, pero el Pleno no lo aprobó

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspendió la sesión 924 del Pleno este 8 de mayo de 2024 tras superar la apelación de su cargo en medio del debate sobre la comparecencia de la ministra de Ambiente por la tala de vegetación en Olón.

El legislador de la bancada de Construye, Paúl Buestan, presentó su moción durante el punto seis del orden del día de la sesión. Argumentó que habría un supuesto "conflicto de intereses, tráfico de influencias, mal uso del poder y las gestiones administrativas encaminadas a beneficiar a la familia presidencial".

El legislador siguió y dijo que en la empresa urbanística Vinazin funge como accionista la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, que el proyecto habitacional fue presentado por el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; que la presidenta Nacional de ADN, María Moreno, es la representante legal de la empresa. Que entre los abogados de la empresa se menciona a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia.

"Esto no es un tema político, es un tema ciudadano", recalcó.

Luego se abrió el debate. Intervino la legisladora de la Revolución Ciudadana, Arisdely Parrales, para recordar que hoy le rinden cuentas al país.

Apelación a la Presidencia

La legisladora Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, pidió un punto de información.

"Este punto es tan importante que yo si pediría que agotemos el debate. Y se lo voy a decir con el infinito respeto que le tengo, que usted tiene una posición al respecto, es amigo del presidente (Daniel Noboa) y de la familia. Lo ha dicho públicamente", dijo Cabezas.

"No me confunda las cosas, cuál es el punto de información. No se meta conmigo en lo personal. Suspendo el punto seis, vamos al punto cuatro", reaccionó Kronfle.

Al instante el legislador Leonardo Berrezueta apeló la Presidencia. Viviana Veloz asumió el cargo para tratar la apelación.

Berrezueta dijo que no se trata de defender a un Gobierno o una ideología, sino de defender al medioambiente.

Kornfle respondió que lo de Cabezas fue un agravio a su persona y que suspendió el punto seis porque le informaron que ya estaba lista la resolución del punto cuatro para someter a votación y luego suspender la sesión.

Con 71 negativos, 42 afirmativos y 4 abstenciones, el Pleno no aprobó la apelación. Se requerían 70 votos a favor. Kronfle retomó la Presidencia y suspendió la sesión. Se retomará a las 15:30.

