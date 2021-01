André Santos: “De este Gobierno hay que fiscalizar todo”

Otro rostro nuevo en política que busca una curul en la próxima Asamblea Nacional. André Santos encabeza la lista de aspirantes a asambleístas por el distrito 2 de Guayas con el auspicio del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA). Su propuesta bandera es el proyecto de Ley Barrios de Prosperidad. En la lista hay otras, pero esta por su alcance es la que promueve por el eventual impacto en un distrito marcado por la pobreza.

Los debates presidenciales arrancan con podios vacíos Leer más

- ¿Por qué ir a una Asamblea tan desprestigiada?

- No voy a decir que voy a limpiar todo. Creo en una política de representación directa con mis votantes. Yo apunto a la política de los barrios. Cada uno que visito fundo un comité en defensa no solo del partido, sino de una propuesta de ley que se llama Barrios de Prosperidad. El candidato es un medio para llegar a la causa.

- Si bien no puede limpiar todo lo sucio en la Asamblea, pero algo se puede hacer...

- Esta es una responsabilidad de quienes vamos a ser asambleístas. El problema es que los candidatos fueron electos por sus partidos y no por ellos. Cuando el asambleísta no se involucra con su distrito ocurre lo que estamos viviendo. Eso es producto de un abuso de la oligarquía de partidos. Hay que cambiar la forma de elegir a los legisladores.

- ¿Usted le garantiza a sus futuros votantes que, en caso de llegar a la Asamblea, no será otro Daniel Mendoza o Eliseo Azuero?

- Ellos representan esa vieja política. Son personas que confunden ser ‘figuretis’ con legislador. No sé qué prontuario tendrán, pero la carta de presentación de un legislador debe ser lo que quiere ir a hacer a la Asamblea. Más allá de que quieras a los animalitos, cambiar el mundo, la paz mundial, ¿sabes cuáles son sus funciones? Hay personas con buenas intenciones y no están preparadas. Mi garantía es que me he dedicado toda mi vida al análisis de propuestas de ley.

- Su propuesta bandera es la Ley de Barrios de Prosperidad. ¿En qué consiste?

- Es un mecanismo legal que permitirá declarar a un sector urbano empobrecido como zona de oportunidad libre de impuesto a la renta, para cualquier tipo de inversión pequeña, mediana y grande que aperture un establecimiento comercial y contrate nuevos trabajadores. La segunda fase es que todo el IVA recaudado va a un fondo de prosperidad, que es un fideicomiso público para su reinversión. Lo que he planteado es que este fondo será para reinvertirse en esa jurisdicción.

- La otra labor del legislador es fiscalizar. ¿Hay algo que André Santos iría a observar en caso de llegar a la Asamblea?

Enrique Pita: “la sentencia es un golpe a la institucionalidad democrática del país” Leer más

- De este Gobierno hay que fiscalizar todo. También a los operadores de justicia. Hay un concurso de jueces nacionales y denuncia de compra de cargos, más de lo mismo. Planeo plantear una auditoría internacional a este tipo de concurso. Yo creo en la internacionalización de la justicia.

- ¿Juicios políticos?

- Sí, a la exministra de Salud (Catalina Andramuño) porque, para febrero antes de la pandemia, el Ministerio tuvo que haber tenido más de 45.000 camas hospitalarias de acuerdo con los estándares mínimos de la OMS y teníamos menos de 21.000. Y nadie responde.