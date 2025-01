Ana Galarza dice que "hace meses" no pertenece al bloque de Construye

Una noticia al paso. Luego de la polémica sesión del Consejo de Particiapción Ciudadana (CPCCS), en la que la Liga Azul fue clave para remover a su vicepresidenta y tocar la designación del titular de la Superintendencia de Bancos, la asambleísta Ana Galarza reveló ser independiente.

Una mayoría correísta se toma el CPCCS: ¿peligra la Presidencia de Andrés Fantoni? Leer más

Le puede interesar: Observatorio denuncia a consejeros de la Liga Azul por obstrucción a la justicia

Esto luego de que, según indicó Galarza en un video publicado en sus redes sociales, lluevan las críticas a los legisladores de Construye por haber permitido la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, abriendo paso a que Eduardo Franco Loor, de la Liga Azul, llegue el Pleno del CPCCS.

Galarza ya no pertenece a Construye

Aunque Galarza llegó al Legislativo de la mano de Contruye, e incluso para las elecciones de 2025 iba a ser su candidata asambleísta nacional, en su video se apartó de la organización política e indicó que "hace meses" está de independiente.

RELACIONADAS La Liga Azul se toma la Vicepresidencia del CPCCS con la designación de Yadira Saltos

"Como veo que hay algo de confusión en las redes sociales, me parece importante informarles lo que está sucediendo: soy una asambleísta independiente, no soy parte de ningún partido político y, es más, hace meses no formo parte de ninguna bancada legislativa (...)", dijo Galarza.

Le puede interesar: El CPCCS devuelve a la Corte Nacional su terna para el Consejo de la Judicatura

Respecto a las críticas sobre el juicio político a Guarderas, la legisladora Galarza sostuvo que ella no votó a favor de su censura y destitución. Asimismo, señaló que ella es partidaria de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para evitar estos inconvenientes.

Para los confundidos y los que me reclaman a mí.



Yo no tengo nada que ver con el tema de la destitución de @JuanEGuarderas del @CpccsEc, yo no voté por esa destitución, considero que el @TCE_Ecuador debe actuar de manera definitiva y urgente con la destitución de la “Liga Azul”.… pic.twitter.com/m8wFerH4qa — Anita Galarza (@AnitaMGalarzaA) January 22, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!