Los alcaldes condicionan al Gobierno

A partir del 4 de mayo, la decisión sobre qué actividades se reactivan en cada cantón será tomada por los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales. Así lo informó la noche del domingo el presidente Lenín Moreno. Sin embargo, esta resolución ha llegado tarde y sin el presupuesto necesario para tomar medidas efectivas, según algunos alcaldes de las provincias del Guayas, Santa Elena y Manabí, tres de las más afectadas por la pandemia.

“Cuando hemos llegado a la curva más alta de contagio, el Gobierno nos dice a los cantones, arréglenselas como puedan. Ellos apagaron la luz y salieron corriendo”, indicó a EXPRESO la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien fue la primera en rechazar la medida.

Viteri ha pedido que se ponga a disposición de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la crisis sanitaria, personal de la Policía y las Fuerzas Armadas; y que se entreguen las asignaciones presupuestarias y los ingresos retenidos por devolución del IVA para combatir la emergencia.

La responsabilidad de la sanidad es del Gobierno central. Ahora nos han dicho que veamos nosotros cuándo levantar la cuarentena y lo vamos a enfrentar, pero deben pagarnos lo que nos deben y en efectivo. Cynthia Viteri,

alcaldesa de Guayaquil.

La alcaldesa dijo que Guayaquil permanecerá en color rojo y que no está listo para pasar del aislamiento al distanciamiento social. Esta semana el Cabildo empezará a realizar 10.000 pruebas rápidas para tener una muestra de la realidad de contagios.

El alcalde de Milagro, Francisco Asán, quien se recupera del COVID-19, también sostiene que su ciudad, que suma 520 fallecidos por coronavirus, seguirá en rojo. Asán precisó a este Diario que para tener la competencia necesitan al menos que el Gobierno les pague los tres meses que les adeuda para la compra de insumos médicos, implementos de seguridad, medicina, comida y herramientas de fumigación.

Y no son los únicos que exigen el pago de los presupuestos para luchar contra el virus. El alcalde de Playas, Dany Mite, solicita “con urgencia” que el Gobierno le otorgue el presupuesto que les deben desde febrero. “Nos dieron el 50 % de lo que nos correspondía ese mes y desde entonces no hemos recibido nada”. Mite asegura que el cantón no puede optar por el distanciamiento.

Nosotros propondremos que aquí se mantenga el semáforo en rojo porque hay muchas necesidades en salud, muchísimas. Pero para eso necesitamos presupuesto, el que nos corresponde y no ha llegado.

Dany Mite,

​alcalde de Playas

“Si se han logrado salvar vidas es porque todos hemos arrimado el hombro. Aquí hay un hospital básico, donde ni siquiera había el suficiente oxígeno. Todo está saliendo del Municipio y la situación continúa crítica. Debemos seguir en rojo”- Pero con presupuesto y ayuda, de lo contrario - advierte- no podrán mantenerse.

En Nobol, si bien los casos son menores en relación a otros cantones del Guayas, su alcalde Marvin Salas no relajará las medidas. Por ubicarse Nobol a 36 kilómetros de distancia de Guayaquil, cree prudente mantener la alarma. “Es preferible ser precavidos...”. Y como el resto pide que los presupuestos estén al día. Durante este tiempo ha ayudado a las familias con medicamentos y alimentos sobre todo por autogestión y con donativos de la empresa privada. “El presupuesto es necesario para ayudar más y con mayor rapidez”.

Dalton Narváez, alcalde de Durán, dice que esta medida llegó tarde y asegura que si se hubiera contado antes con el apoyo de ellos la situación sería muy distinta a la actual.

Vamos a asumir con ciertas condiciones como estar al día en las transferencias del Gobierno y el pago del IVA. Sin recursos no se puede trabajar. Dalton Narváez,

​alcalde de Durán

“Si esta responsabilidad que nos quieren dar ahora se la hubiera dado desde un principio, las cosas hubieran sido diferentes. No han trabajado con nosotros”, señala y asegura que, al igual que sus homólogos aceptará la decisión si el Gobierno cumple con los condicionamientos exigidos.

Narváez dice que esta semana habrá una reunión del Gran Guayaquil y Guayas para analizar el tema y tomar decisiones.

Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y presidente de la Asociación de Municipalidades (AME) regional, sostiene que las autoridades nacionales les han dado “una puñalada” a los GAD municipales.

“Ahora sí nos toman en cuenta para decirnos que somos responsables de las muertes que puedan pasar en cada uno de los cantones. Es dura esta situación. Está mal planificado”, menciona.

Mantendremos la semaforización en rojo por la cercanía con Guayaquil. En sí, todo Guayas debería mantenerse. Es una forma de ser responsable. Mañana (hoy) me reuniré con el COE para establecer ayudas y lineamientos.

Marvin Salas

alcalde de Nobol



Alvarado dice que si el Gobierno ya tiene claro qué medidas se deben tomar en cada cantón debería implementarlas, no “lanzarles la pelota”.

“Ni siquiera está clara la realidad y no hay muestreo, no llegan a los cantones las pruebas rápidas, los centros de salud no están preparados”, reclama.

El dirigente tenía previsto reunirse la tarde de ayer con los alcaldes de la región para escuchar sus pronunciamientos. “Pero ya la mayoría de alcaldes me están diciendo que no van a poder reactivar la actividad comercial”. Es decir, se quedarán en rojo.

El cantón Santa Elena, de la provincia del mismo nombre y donde la alarma permanece encendida por la cantidad de fallecidos que hay a causa del virus, la situación es similar. El alcalde Otto Vera coincide en que difícilmente pueden, como Municipio, asumir esa competencia sin la transferencia de recursos.

Vemos con profunda preocupación lo que está motivando el Gobierno, de trasladarnos la pelotita a los cantones, cuando cantones como el nuestro tienen muchas debilidades. No tenemos un hospital.

Víctor Valdiviezo,

alcalde de la Libertad

“Solicitamos al COE nacional que nos consideren una zona especial de emergencia, porque la Libertad aún no tiene un hospital propio, solo un subcentro de salud. Necesitamos recursos para contratar médicos y comprar medicina”, detalló a su vez Víctor Valdiviezo, alcalde de La Libertad, donde los fallecidos llegan, según datos del Registro Civil, a 248.

EN DETALLE

Portoviejo pedirá ser zona de seguridad

Medidas más estrictas. Ante la situación “compleja” que vive Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí, su alcalde, Agustín Casanova, analiza pedir al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que se declare a su cantón como zona especial de seguridad, tal como sucedió en la provincia vecina de Guayas.

Con relación a la decisión del Gobierno de darles la responsabilidad de decidir en qué color de semáforo se van a quedar, el alcalde dice que es correcta, pues ellos son los que conocen los territorios y necesidades. Sin embargo, al igual que sus compañeros pide el presupuesto correspondiente.

“Necesitamos dinero para aportar más, requerimos el alimento para garantizar el aislamiento, dando facilidades para que se cumpla y es hora que se actúe frente al hospital que estaba previsto adecuar en la Federación Deportiva de Manabí. Ya dejen de hablar, es hora de hacer”, manifiesta.

Casanova explica que están elaborando un plan de crisis y poseen un informe diario de la curva de letalidad. “Al no haber seguridad en la información y mientras la curva de letalidad siga en su mismo nivel, no es posible salir del color rojo”, dice.

Agrega que entregará los resultados del informe a las autoridades nacionales para que procedan con su pedido de declararlos como zona de seguridad. AG