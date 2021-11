Desesperados. Así están desde hace seis días los padres de Liz Mirelly López Zavala, de 14 años, quien desde el 2019 vivía con su tía materna, en una urbanización de la parroquia La Aurora, de Daule.

Su madre, Johanna Zavala, contó que la última vez que vio a la segunda de sus hijos fue el 3 de octubre pasado, cuando asistió al ‘cumple’ de su hermanita.

Dijo que Liz vivía en la casa de su tía porque le quedaba más cerca al colegio donde estudió hasta el año pasado. “El 1 de noviembre me llamó mi mamá y me dijo que mi hija se había ido de casa. El jueves también recibí una llamada y me dijo 'soy Liz, estoy bien, pero estoy lejos', no era la voz de mi niña”, contó.

Aseguró que la versión de sus familiares no coincide con lo que arrojan los videos de seguridad de la urbanización donde residía su hija.

“Me dicen que salió de casa a las 08:00 del lunes, pero en las grabaciones no se la ve salir. Temo que le haya ocurrido algo. Liz regresa a casa o si alguien sabe su paradero por favor comuníquese conmigo o con la Policía”, solicitó.

La señora se acercó a la Fiscalía y a la Policía para denunciar la desaparición de su hija.