ADN rechaza declaración de Ana Galarza que asambleístas "temen a Noboa"

La jefa de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, emitió un comunicado del bloque oficialista en el que tilda de "difamaciones en calumnia" a las declaraciones que hizo la asambleísta de Construye, Ana Galarza, este 9 de mayo de 2024. La legisladora manifestó que los parlamentarios gobiernistas "le temen" al presidente, Daniel Noboa.

ADN rechazó "las graves difamaciones realizadas por el exmovimiento Construye, Ana Galarza, contra el presidente de la República, Daniel Noboa. Enmarcándose estas difamaciones en calumnia, un delito tipificado por la legislación ecuatoriana".

Así reaccionó el oficialismo a la afirmación que Galarza hizo en una entrevista con Radio Quito. Allí dijo que los asambleístas le temen al Régimen, pues habrían sido amenazados. Aseguró que eso le habría referido el parlamentario Jonathan Parra y que tenía pruebas.

"Le temen al Gobierno, incluso legisladores de la bancada de ADN le temen al presidente. Les toca hacer cosas que no quieren y dicen 'me dijo que si no hacía esto, me iban a poner droga en el carro (...) El asambleísta Jonathan Parra se acercó a mí porque tuvo una actitud poco ética, un poco transparente hacia mí y me pidió disculpas. Y me dijo que el presidente le había obligado y que él es único hijo y que la preocupación de él era, justamente, el hecho que me mencionaba de que si no lo hacía, le iban a poner droga en el carro, que él era único hijo y que no quería tener problemas, pero que yo le entienda. Y le entiendo que le hayan obligado a hacer algo que él no quería, hay temor dentro de algunos legisladores", aseguró la asambleísta de Construye.

La asambleísta Ana Galarza acaba de asegurar que asambleístas de ADN le temen a Noboa, porque los habría amenazado con meterlos presos poniéndoles droga en sus carros si no lo obedecen. Una de dos, o Galarza acaba de cometer un delito en vivo, o tenemos un psicópata de presidente pic.twitter.com/38vq4wCUf6 — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) May 8, 2024

Al final, el bloque oficialista manifestó que asambleístas de su bancada que "emitan

declaraciones y ostentes comportamientos contrarios a los principios de ADN serán excluidos de sus filas".

ADN aseguró en su comunicado, firmado por sus 34 asambleístas, entre los que figura Parra, que respaldará al presidente Noboa "en las acciones legales que considere pertinentes tomar".

Mientras unos queremos trabajar por el país, otros se dedican a calumniar y difamar. Prácticas comunes de la vieja política.



Aquí nadie nos para, somos diferentes y cada vez más fuertes.🇪🇨💪🏼 @BancadaADN @DanielNoboaOk https://t.co/tRFqPCQuNr — Valentina Centeno (@ValenCenteno) May 9, 2024

La emisión de comunicados ha sido una constante entre las bancadas de ADN y Construye. Hace semanas, ambos bloques se enfrentaron con pronunciamientos por la sanción que impuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al movimiento dirigido por María Paula Romo.

Según la exministra, esa acción es responde a un pedido de Noboa, quien busca eliminar a la organización política para que Construye no participe en las siguientes elecciones presidenciales.

