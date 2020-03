5 noticias para revisar hoy: Cuba cierra sus fronteras, el quinto aniversario del accidente de Germanwings y más

Coronavirus en Ecuador

Un nuevo reporte del avance del nuevo virus en el país. Las cifras cerraron ayer con 981 casos confirmados y 18 fallecidos. Guayas es zona de seguridad nacional. La provincia estará bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional junto a la Gobernación del Guayas para coordinar la seguridad en la provincia y un corredor humanitario para abastecerla de alimentos.

Cuba

El país, a partir de hoy, solo permitará el ingreso de los cubanos y extranjeros residentes, y deberán salir de la isla unos 60.000 turistas -entre ellos 10.000 canadienses, unos 5.000 franceses y casi 2.000 españoles- quienes podrán retornar a sus países por vía aérea, dado que los vuelos no han sido restringidos. Esto como medida para combatir la expansión del COVID-19. Las autoridades no han impuesto a los turistas una fecha límite para dejar el país, aunque esperan que en algún momento de esta semana ya no quede ningún turista en Cuba. Aunque las medidas restrictivas dispuestas incluyen la suspensión de las actividades culturales, deportivas y sociales que impliquen aglomeraciones, hasta ahora se mantienen abiertos los centros docentes de todas las enseñanzas, las guarderías, los comercios y restaurantes -estos últimos al 50% de su capacidad para garantizar la separación entre comensales-. Cuba presentó hasta ayer 40 casos de coronavirus, cinco más que el domingo, y mantiene a 1.036 personas bajo vigilancia clínico-epidemiológica en centros de aislamiento, según el último parte del Ministerio de Salud Pública.

Unión Europea

El Eurogrupo sesionará hoy para poner sobre la mesa medidas de mayor calado, en concreto el uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate- o la emisión de "coronabonos" respaldados por la eurozona. La Unión Europea (UE) activó ayer la cláusula de salvaguarda de sus reglas presupuestarias que permitirá a los países incumplir sus objetivos fiscales y aumentar el gasto frente a la pandemia de coronavirus, al tiempo que se prepara para tomar nuevas medidas para paliar el golpe económico por la pandemia. Los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, que dieron luz verde a la propuesta, asumen que la epidemia llevará a la UE a una recesión que será mucho mayor de lo previsto inicialmente y ven necesaria una respuesta rápida para evitar que la debacle se prolongue.

Austria

Los presentadores de varios de los informativos de más audiencia de la televisión pública austríaca, la ORF, se sumarán hoy al aislamiento voluntario de un grupo de trabajadores para asegurar la continuidad de las emisiones ante cualquier eventualidad de la epidemia del COVID-19. Cuatro presentadores, actualmente encargados de informativos matinales, y de los principales de la tarde y la noche, pasarán a vivir en un zona aislada del edificio central de la ORF en Viena, informó hoy la empresa. El ente público austríaco ha decidido crear zonas de aislamiento en todos los departamentos críticos para mantener las emisiones, una medida que afecta también a los centros territoriales de radio y televisión. La ORF aislará a unos 180 empleados voluntarios para asegurar que no hay interrupciones en temas como la distribución de la señal, la dirección de programas o el control central.

Germanwings

Es el quinto aniversario de la tragedia del avión de Germanwings, que cobró la vida de 150 personas. El Airbus A320 de la aerolínea alemana se estrelló en una zona de difícil acceso en el sur de los Alpes franceses. El avión cubría la ruta entre Barcelona (España) y Düsseldorf (Alemania), y transportaba 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación, 67 alemanes viajaban en el avión, entre ellos dos bebés y 16 adolescentes que regresaban a casa, junto con dos profesoras, tras un intercambio escolar con estudiantes de secundaria españoles. También viajaban en la aeronave dos colombianos. El aparato se estrelló entre Digne y Barcelonnette, en un valle escarpado del macizo de Blanche, alejado de cualquier carretera o lugar habitado.