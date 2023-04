La tecnología es un aliado, no una amenaza a las bibliotecas. Eventualmente, las mediatecas serán la norma.

En una amplia oficina del Centro Cultural Metropolitano, nos recibe Verónica Mosquera, titular de la Red Metropolitana de Bibliotecas. Asumió el cargo en febrero, pero tras una vida dedicada a los libros, afirma que la mejor manera de continuar la labor de los espacios es aliarse con la tecnología.

La Fiesta del Libro inicia el jueves 20 en las bibliotecas de la ciudad Leer más

La Red Metropolitana de Bibliotecas maneja siete espacios en el Distrito Metropolitano. ¿Quiénes son sus principales usuarios?

Los niños. Un 70 % de nuestros usuarios son niños de 4 a 12 años, que acuden en las tardes a las actividades de animación a la lectura, a buscar un libro que les guste o a divertirse. Son nuestros visitantes permanentes, porque vienen sin falta de lunes a viernes, y muchos llegan solos.

¿No van con sus padres?

No. La mayoría de los padres de familia los dejan ahí para las actividades, y los recogen dos horas después, o se trata de chicos más grandes que llegan por su cuenta porque viven cerca, o sus papás trabajan en proximidad a las bibliotecas, o sus papás se dedican al trabajo ambulante y prefieren que estén ahí y no en la calle.

Los cuentos de Pablo Palacio convertidos en arte Leer más

¿Se han convertido en espacios seguros para los más pequeños?

Sí. En las estadísticas que ingresan los usuarios todos los días, se les pregunta el motivo de su visita, ya sea usar el internet, investigar o leer. Añadimos la opción de ‘espacio seguro’ porque las bibliotecarias ya lo habían escuchado de los niños, y es una opción que eligen con frecuencia.

¿Cómo se ha trabajado para mejorar la atención que se da a los niños?

Una vez que se determinó que estos eran nuestros principales usuarios, se realizó un convenio con la Secretaría de Cultura y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se renovaron todos los espacios infantiles para que fueran más amplios y amigables. También se actualizó el fondo de libros infantiles en todas las bibliotecas de la red.

Dos espacios literarios se abren en Quito Leer más

Las bibliotecas cubren el centro, el norte, Tumbaco y Píntag. ¿Sienten que la red debe seguir creciendo?

La red originalmente tenía más bibliotecas (21 en total), pero muchas se fueron cerrando con el paso de los años. Sí se debe trabajar en crear nuevos espacios e implementar bibliotecas de la red en el sur de Quito, y en otros sectores como Conocoto, Cotocollao, donde hacen falta.

¿Qué aleja a los adolescentes y a los adultos de las bibliotecas?

Hay varios retos. Uno de ellos es la difusión, que debe incrementarse, porque muchas veces la propia comunidad no sabe que la biblioteca está ahí, que puede acceder de manera gratuita, y que se hacen actividades (...) y otro reto es el tema de la tecnología, porque a veces las redes han reemplazado a los libros.

Les Luthiers: "Espero que nos recuerden con una sonrisa" Leer más

¿El internet es una amenaza a la lectura?

No. La tecnología es una aliada, no una amenaza, pero se debe hallar un equilibro. Eventualmente, todas las bibliotecas, no solo las de la red, deberán convertirse en mediatecas, conservando su fondo editorial, pero también sumando libros electrónicos, periódicos digitales y películas que el público pueda consultar. Eso ayudará a que sean atractivas a los jóvenes y a los adultos.

¿Las agendas mensuales también ayudan?

Sí, pero no deben quedarse en actividades sueltas, sino que deben ser parte de una programación permanente. Estamos trabajando en activar clubes de lectura en todas las bibliotecas. La idea es que estos sean espacios vivos en los que siempre esté pasando algo.