Las ventas navideñas se traban frente a la crisis

Comerciantes se quejan de que, pese a la reactivación, los artículos para la Navidad no tienen acogida.

Viendo la difícil situación económica generada a raíz de la pandemia, Ketty Bailón decidió invertir tan solo $ 400 en mercadería navideña. En años anteriores, este valor había sido de hasta $ 3.000 y hasta la primera semana de diciembre, normalmente ya había recuperado su inversión.

El año pasado, recuerda esta comerciante del sector de La Marín, salió a pérdida. En esta ocasión colocó lo que le sobró de 2019 además los focos, adornos y guirnaldas que adquirió.

“He vendido muy poco. Unos adornitos y focos sobre todo. Fue una buena decisión comprar pocas cosas, porque no creo que las cosas mejoren hasta Navidad”, reflexionó.

Con ella concordó Micaela Juez, quien tiene un negocio en la calle Olmedo. “Yo no puse casi nada, me quedé con lo que siempre vendo, que es ropa. Eso sí está saliendo, pero la gente no quiere saber nada de la Navidad”, dijo.

El movimiento también es bajo. Si normalmente el hipercentro contaba con cerca de 100.000 usuarios diarios, y un promedio de 200.000 personas en Navidad, esa movilidad se ha reducido hasta en 60 %.

Los centros comerciales del ahorro también reportan una reducción del 40 % de sus ventas, pese a los esfuerzos por reactivarlos a través de la campaña “Quito se levanta”.

“La venta de los informales nos afecta, y queremos que haya más controles. Aun así, viene tan poca gente que estamos al borde de la crisis”, señaló Andrés Guamán, quien administra un local en el centro comercial Hermano Miguel.

Este indicó que, en artículos navideños, lo único que se ha vendido son focos, y que los clientes están más interesados en juguetes y enseres.

Arrancó el plan piloto de ferias

Cuarenta y un ferias navideñas son parte del plan piloto que impulsa el municipio. El pasado fin de semana se llevó a cabo una feria de emprendedoras en el parque metropolitano, y el domingo cerró sus puertas la feria Cumandá Te Reactiva.

Aun así, la agenda cuenta con muchas más. Este viernes 18 se inauguran dos de estas iniciativas en la Casa Somos de Calderón y en el parque lineal de Solanda, mientras que el sábado 19 abre sus puertas una feria organizada por la Prefectura en el parque Bicentenario y otra en el Centro de Exposiciones Quito.