El carente servicio de transporte público o la insuficiente presencia de líneas de buses son inconvenientes con los que lidian a diario los habitantes de barrios periféricos del norte y sur de Quito.

Para solventar esta situación que no ha cambiado, al menos en los últimos cinco años, los moradores de barrios como Josefina Enríquez, La Libertad, Cristo Rey, La Mascota, Biloxi (al sur), La Bota, Pisulí, La Roldós, Carapungo (al norte), entre otros, decidieron organizar líneas de taxirrutas.

A través de esta modalidad, se cubre rutas que están sin operadores de buses, desde un punto céntrico hacia la periferia, ya sea en el norte o sur de la urbe. La capacidad de cada automóvil es de cuatro pasajeros y el costo por cada uno, según la distancia, oscila entre 30 centavos y 1 dólar.

Quito: un año de retos en la movilidad Leer más

En el sector de La Mascota, sur de la capital, Paúl Galarza camina apurado, mientras sostiene entre sus manos un bulto pesado. Finalmente descansa cuando llega a la parada central de los taxirrutas, ubicado a un costado de una calle secundaria de este lugar.

Desde hace dos décadas vive en el barrio El Templo, ubicado en las faldas del Pichincha, al suroccidente. Hace unos años llegó hasta su localidad una línea única de buses, pero no es suficiente para todos los habitantes y tampoco es ágil, ya que al menos tarda 30 minutos en pasar por las paradas, y este Diario así lo constató in situ.

“Casi nadie usa ese bus porque no pasa nunca. Para una emergencia no sirve y además son groseros, se les reclama y dicen “si no le gusta, coja taxi”, por eso opto por los carros que nos ayudan hace 15 años y ya son conocidos”, agrega Galarza.

Mónica Jaramillo es otra asidua usuaria de estas líneas de taxis. Para ella, la rapidez, comodidad y seguridad son elementos que pesan mucho a la hora de hacer uso del servicio.

“Es evidente que esto solo denota la negligencia de las autoridades municipales. Si los taxirrutas existen es porque han sido tan incapaces de dotar a barrios alejados de líneas de buses. La misma ciudadanía tenemos que solventar nuestros problemas a como dé lugar”, recalca.

Desde la organización El Templo, Cristian Umatambo, socio hace 15 años y conductor de una unidad, cuenta que en el sector Paulo Sexto, al sur, al menos abastecen con 60 vehículos a 10 barrios periféricos, aproximadamente.

Fila. La gente se organiza para tomar los vehículos, mismos que cubren una ruta que atraviesa al menos 10 barrios, en dirección a la periferia del sur o norte. Se respeta el turno. Ángelo Chamba / EXPRESO

Es decir, en un día, movilizan al menos 6.000 pasajeros, entre subidas y bajadas, desde las 06:00 hasta las 22:00, de domingo a domingo.

La tarifa base para desplazarse hasta La Josefina, La Libertad, Jesús del Gran Poder, Yaguachi, entre otros, es de 30 centavos.

“Nosotros somos gente honrada y empezamos con esto pensando en los mismos vecinos. Los buses que habían no querían trabajar porque decían que no les convenía la ruta. Después desaparecieron. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. No somos piratas, pero sí informales, por eso esperamos que las nuevas autoridades conversen con nosotros para legalizarnos. Con esto se mantienen muchas familias”, agrega.

Como esta agremiación existen otras que se acentúan en otros puntos de la ciudad como San Diego, La Biloxi, Cotocollao, La Roldós, Carapungo, pero por temor a represalias de las autoridades se negaron a dar su versión.

Este Diario se contactó con la Secretaría de Movilidad del Municipio para obtener un pronunciamiento, disipar la duda sobre existencia de rutas y frecuencias en dichos puntos, ampliación de las existentes y otros temas, pero desde Comunicación se indicó que el secretario está con un tema fuerte, delegado por la alcaldía.

Uso los taxirrutas desde hace 10 años. Me gusta este transporte porque es rápido, cómodo y seguro. No hay manoseo y se viaja bien sentado por 30 centavos. Mónica Jaramillo, moradora de la Magdalena

No basta con legalizar a estas cooperativas de taxis, se necesita que las autoridades den un buen servicio, que garanticen una tarifa única. Tienen que voltear a vernos Enma Rojas, habitante de La Libertad