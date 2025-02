Quito: Una nueva ordenanza busca reducir la siniestralidad y fallecidos en las vías

Con 16 votos a favor, el Concejo Metropolitano aprobó este 18 de febrero de 2025, el proyecto de ordenanza para la gestión de la seguridad vial como eje transversal de la moviliad en la capital.

La edil Fernanda Racines, una de las proponentes de la iniciativa, señaló que en la ordenanza se establecen políticas, estrategias y acciones para reducir los siniestros de tránsitos, fallecidos y lesionados, y también proteger a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Entre los puntos que destacó están la planificación, el monitoreo, así como la gestión de velocidades, el rediseño de infraestructuras, control de tránsito y atención a las víctimas.

Uno de los objetivos, dijo, es intervenir en sitios con alta siniestralidad y con alto flujo de peatones, con el fin de tener zonas seguras.

Sofía Gordón, quien forma parte de la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador, organización que trabajó desde hace más de un año en la propuesta, señaló que la meta es, en el mediado plazo, tener cero muertes viales.

"Las medidas no son populares, a la gente no le gusta que le controlen, no le gusta detenerse, no le gusta ir despacio. Cualquier cambio en la infraestructura, cualquier vereda ampliada o ciclovía nueva puede tomarse como un tema de tráfico. Pero lo que causa más tráfico son los siniestros. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad, cuantó tiempo paramos", cuestionó.

Cuestionamientos de ediles

Si bien la propuesta fue aprobada, algunos concejales expresaron su preocupación al inicio del segundo debate. Michael Aulestia pidió el criterio jurídico del procurador en relación a algunos puntos del proyecto y si se estaría invadiendo competencias.

"Hablamos de planes que podrían ser ordenados por el Alcalde y no estar a un nivel de ordenanza, sino de resolución", dijo. Sugirió que el texto regrese a la Comisión de Movilidad.

Finalmente, la ordenanza se aprobó con el voto favorable de 16 ediles. Seis estuvieron ausentes.

