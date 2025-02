Quito brilla en el Top 10 de destinos sudamericanos de TripAdvisor

La riqueza histórica y cultural de Quito han posicionado a la capital ecuatoriana en el Top 10 de "Los mejores destinos de América del Sur 2025" según TripAdvisor. La plataforma de viajes destacó la belleza y el valor patrimonial del Centro Histórico, el mejor conservado de la región, lo que le permitió obtener la novena posición en el prestigioso ranking.

Quito, un destino imperdible

En enero de 2025, TripAdvisor reveló su lista anual de los 10 destinos más destacados de Sudamérica, encabezada por Cusco, seguido por Gramado, Lima, Río de Janeiro, Cartagena, Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Quito y Santiago.

La plataforma resaltó el legado histórico de la capital ecuatoriana, subrayando la importancia de su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Entre sus joyas arquitectónicas, se encuentran los monasterios de Santo Domingo y San Francisco, así como la majestuosa iglesia de La Compañía, una de las más representativas del estilo barroco en la región.

Reconocimiento internacional y participación en ANATO 2025

Con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado turístico internacional, Quito está siendo promovido por la delegación de Quito Turismo en la Vitrina Turística ANATO 2025, el evento más importante del sector en Colombia. Este encuentro, organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), se lleva a cabo del 26 al 28 de febrero en el Centro de Convenciones Corferias de Bogotá y reúne a representantes de la industria turística de toda la región.

Durante el primer día del evento, Quito fue galardonado con el prestigioso premio Travellers' Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor, una distinción basada en las valoraciones y experiencias reales de los viajeros. Este reconocimiento reafirma a Quito como un destino imperdible gracias a su riqueza cultural, patrimonial y natural.

ANATO: Un epicentro del turismo regional

Desde su creación en 1949, ANATO se ha consolidado como un referente en la industria turística, con más de 30 ediciones de su Vitrina Turística. El evento destaca por la calidad de sus expositores y la creciente afluencia de asistentes. Con la participación de cerca de 1.000 empresas expositoras en un espacio de 13.000 m² y más de 20.000 visitantes profesionales, ANATO se posiciona como una plataforma estratégica para la planificación de la oferta turística de la región para el año 2025.

