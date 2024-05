El primer año de gestión de los concejales de Quito no convence

El actual Concejo Metropolitano de Quito cumplió un año de gestión. El órgano de legislación y fiscalización capitalino está conformado por 17 funcionarios que no han ocupado antes este cargo. Solo cuatro de ellos vienen del período anterior.

Durante estos 365 días de trabajo, luego de que se posesionaran el 14 de mayo de 2023, los ediles han mantenido 62 sesiones (inaugural, ordinarias, extraordinarias, conmemorativos y continuaciones) y han aprobado 32 ordenanzas y 136 resoluciones. Así lo detalla Libia Rivas, secretaria General del Concejo Metropolitano.

A su vez, las 21 comisiones suman 396 sesiones ordinarias y 158 extraordinarias. Pero más allá de estos números, su trabajo es cuestionado.

Juan Carlos Rojas, coordinador del Observatorio de Participación Ciudadana y Gobernabilidad, señala que, en general, el trabajo de los ediles ha sido “limitado. No han presentado proyectos de ordenanza ni han planteado reformas a las ordenanzas. Creemos que hay concejales que han pasado simplemente bajo la polémica”.

El especialista también observa que los ediles no han sido críticos con el alcalde Pabel Muñoz, salvo en contadas excepciones, como el funcionamiento del Metro de Quito, hundimiento de casas en Solanda y atención a la emergencia del aluvión.

“Este año no ha habido un cuestionamiento abierto al alcalde de Quito. No se ha generado una oposición crítica, políticamente hablando. Eso es grave, porque han dejado pasar muchas cosas”, considera.

La exconcejal Mónica Sandoval coincide en que el trabajo de los funcionarios “queda debiendo”. Según su análisis, durante el 2023 se emitieron 22 ordenanzas, de las cuales “seis son en trazado vial”.

También menciona que la ordenanza verde-azul que aprobaron es una propuesta del Concejo anterior. La normativa impulsa la preservación ambiental y la regulación de aspectos relacionados con la conservación de quebradas, cuencas y fuentes hídricas.

Aparte de esa ordenanza, considera que el resto “no tiene incidencia para la ciudadanía”.

Agrega que lo mismo pasa con el Plan Maestro de Movilidad, “que fue conocido desde la administración anterior”, así como el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).

No existe un cuestionamiento abierto al alcalde de Quito ni se ha generado una crítica, eso es grave Juan Carlos Rojas Observatorio de Participación

La exfuncionaria critica que hayan aprobado planes, pero que aún no dan paso para ejecutar como el proyecto Quito Cables.

“Aún no se resuelve la situación jurídica de los vecinos que estuvieron afectados. El Municipio tiene que empezar por decir la verdad, si va a hacer el Quito Cables o no. Si lo va a hacer, cuál es el trazado. Y si no, tiene que devolver la propiedad a los vecinos”, enfatiza.

Otro de los pendientes que menciona es el problema del comercio autónomo no regularizado, al que califica de “terrible”. “Cada vez Quito es un mercado que está tomado por las ventas ambulantes. El Concejo está permanentemente en campaña. No hay una fiscalización. Hay que verificar la producción de cada edil”.

Para Rojas, este 2024 estará politizado porque se avecinan las elecciones presidenciales y legislativas de 2025. “Ya avizoro que empiezan a calentar motores por la campaña política de los movimientos que están postulando para presidentes y asambleístas. Los concejales juegan un papel importante ahí porque ellos son los que van a mover los territorios internos, urbano y rurales. Ahí se va a ver una dinámica distinta”, analiza.

El Concejo está en permanente campaña, no hay una fiscalización. Hay que verificar la producción de cada edil Mónica Sandoval exconcejala de Quito

En términos comunicacionales, el consultor político y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Gustavo Isch, indica que casi no se conoce el trabajo de los concejales o qué han hecho. “Cuando en política se hace algo, se ve, se comunica. Si alguien no sabe qué es lo que han hecho significa que lo que están haciendo es muy poco o que no están haciendo lo que deben, porque no se ve”, sentencia.

