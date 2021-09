Nelson Chimborazo es el nuevo gerente del Metro de Quito

En una sesión virtual, el directorio del Metro de Quito eligió como su nuevo gerente a Nelson Chimborazo este miércoles 29 de septiembre de 2021.

Esta elección se da después de la sorpresiva renuncia de Allan Peñafiel, quien fue designado durante la breve gestión de Santiago Guarderas. Peñafiel se irá a Inglaterra a continuar sus estudios, lo que le impedía continuar, dijo el martes el alcalde en disputa, Jorge Yunda durante la sesión del Concejo Metropolitano.

Esto dio paso a cuestionamientos por parte de los concejales sobre el modelo de gestión ya que antes de irse, Peñafiel había emitido un informe en el que proponía una administración mixta. Sin embargo, hoy en la sesión del Directorio se manifestó que este modelo no difiere del que fue aprobado el 2 de marzo pasado y que integraba la operación propia del sistema de transporte con el asesoramiento en asistencia técnica internacional en gestiones como mantenimiento, administración, sistema integrado y servicios complementarios. Este modelo fue ratificado durante la reunión y se ordenó su implementación que durará aproximadamente 15 meses.

El Metro de Quito necesitará más de $ 0,60 para financiarse Leer más

No obstante, el concejal Bernardo Abad, que asistió a la sesión cuestiona si este modelo ratificado tomó en cuenta las observaciones que hizo la Contraloría General del Estado. "Es igual al anterior, yo no sé en qué se diferencia". Añadió además que de no contratarse una sola empresa que gestione las contrataciones se daría paso a que el Metro sea "una empresa ineficiente".

Desde la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) manifestaron que en el nuevo documento "se acató el informe de Contraloría y de las veedurías en donde se solicita aclarar el informe y subsanar inconsistencias", aunque no hubo más detalles sobre los cambios.

La nueva autoridad se había desempeñado como gerente de infraestructura de la EPMMQ desde septiembre de 2020 hasta julio de 2021. Además, tiene un masterado en Túneles y Obras Subterráneas por la International Tunneling and Underground Space Association (Ita-Aites) de España.

Nelson Chimborazo asume la gerencia con un modelo de gestión aprobado y ratificado por el Directorio de la empresa, mientras continúa la fase de preoperación y se cierra la etapa constructiva de la Primera Línea del Metro de Quito.