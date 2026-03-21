Implementación del carril central en el túnel Guayasamín se evaluará a fin de mes

Según la AMT, se ha reducido significativamente los tiempos de traslado

Desde el 9 de marzo se habilitó el carril central del túnel Guayasamín.

Tras 12 días desde que se habilitó el carril central del túnel Guayasamín, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó un primer análisis cuyos resultados preliminares son positivos, según informó la entidad municipal.

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De acuerdo con los primeros datos, la medida ha permitido reducir significativamente los tiempos de traslado, pese a un incremento moderado del flujo vehicular, que oscila entre el 5 % y el 10 %. Este comportamiento refleja, de acuerdo con las autoridades, una mejor gestión del tránsito en uno de los corredores que conecta el valle de Tumbaco con el norte de Quito.

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Washington Martínez, director de la AMT, señaló que “la evaluación es positiva y se ha logrado reducir los tiempos de viaje, incluso con un ligero aumento del flujo vehicular”.

Añadió que actualmente se analiza el comportamiento de los usuarios, especialmente en horarios previos al mediodía y durante los fines de semana, con el objetivo de realizar ajustes basados en datos.

El corredor registra una alta carga vehicular. De lunes a viernes, alrededor de 20.000 vehículos ingresan hacia al hipercentro, mientras que en la tarde se contabilizan hasta 24.000 vehículos en sentido al valle.

Los fines de semana también presentan una demanda considerable, con promedios de 16.000 vehículos los sábados y 12.000 los domingos en dirección valle-Quito.

La AMT confirmó que continuará con el monitoreo técnico y que al finalizar marzo se realizará una evaluación integral para definir posibles ajustes que optimicen la circulación en este eje vial. Además, se mantiene un control operativo en intersecciones estratégicas con el fin de garantizar la fluidez vehicular y evitar congestiones en los accesos al túnel.

¿Cómo funciona el carril central?

El carril central opera diariamente con horarios definidos: de 06:30 a 12:00 en sentido de subida hacia Quito y de 12:00 a 20:00 en sentido de bajada hacia los valles. Durante la noche, se mantiene un carril por sentido por motivos de seguridad, mientras que los contraflujos habituales se conservan sin cambios en las horas de mayor demanda.

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