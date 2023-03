A partir de un video difundido en redes sociales, donde un guardia de seguridad es golpeado por tres residentes de un edificio ubicado en la avenida República de El Salvador y Suecia, en el norte de Quito, el debate sobre la capacidad de acción que tienen los uniformados privados ante eventos de este tipo retomó su actualidad.

Quito: Estas son las vías alternas por deslizamiento en el paso hacia el Valle Leer más

En las imágenes difundidas se constata que los condóminos agresores llegan hasta el cubículo del guardia, con actitud amenazante, para retarle y exigirle que les enseñe cómo les hará callar. Esto ante un llamado de atención que habría realizado minutos antes el uniformado, por la bulla que propagaban en el lugar residencial.

Este hecho se generó el pasado 13 de marzo, pero apenas se viralizó el 24 del mismo mes. En este material se observa que el guardia se deshace del arma de dotación y pide a los tres individuos que se calmen, pero estos ingresan al cubículo, someten al guardia e incluso, uno de ellos lo amenaza con un cuchillo y otro con un arma.

Tiempo después, la Policía llegó al edificio para apresar a los agresores y trasladar a una casa de salud al gendarme privado, quien sufrió lesiones.

Mariana Morales, condómina de otro edificio contiguo al del conflicto, calificó de despreciable y reprochable la actitud de los residentes que, por su acento, parecerían extranjeros.

Viral: Inquilinos de un edificio en Quito, atacaron al propio guardia de seguridad Leer más

“Me parece que es gente sumamente violenta. Si con un guardia reaccionan con armas, qué se puede esperar con los vecinos del edificio cuando se les reclama la bulla excesiva y la falta de respeto. Indiscutiblemente las leyes deberían dar más respaldo a los guardias de seguridad. Así no sean policías o militares, ellos también son autoridad y merecen respeto. El guardia debía defenderse, pero si hubiese usado su arma seguramente habría ido preso, pese a que lo atacaron”, mencionó.

Morales también añade que desde la administración del edificio debió existir una sanción e incluso una expulsión por la envergadura del hecho.

EXPRESO se contactó con Thania Jaramillo, administradora del inmueble donde se registró este evento para conocer las medidas sancionadoras que se tomarán al respecto, pero solamente se mencionó que “el proceso está en Fiscalía. Desconozco avances”.

Asimismo, este Diario tuvo contacto con Emilio (nombre protegido), otra víctima de agresiones por parte de uno de los tres involucrados que aparecen en el video.

Este evento se habría registrado hace 15 días, cuando Emilio realizó una compra online de un perfume y cuestionó temas de costos y calidad del producto, antes de acercarse a retirar el paquete del local comercial de este agresor, ubicado en la planta baja del edificio.

2. Resguardo. En caso de presencia de indigentes o vendedores ambulantes dentro de los locales pueden disuadirlos. Ángelo Chamba / Expreso

“Hice un abono por transferencia, por eso me acerqué, ya que en una conversación por Whatsapp que tuvimos esta persona fue grosera. Me dijo que él puede poner los valores que quiera y que pregunto tanto para no comprar nada. Cuando llegué al local le expuse esto a la señora que me atendió y dijo que fue su esposo el que respondió, quien salió y me tomó por el cuello y empezó a insultarme. Logré soltarme y salí corriendo, asustado”, contó.

Fanesca: En el sur de Quito se abre la feria de pescado seco Leer más

Este medio consultó el estado del expediente de este proceso, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Tras consultar a un experto en seguridad privada sobre la capacidad para accionar el arma de dotación en casos emergentes, como el mencionado u otros donde existan amenazas de delincuencia común, se señaló algunos parámetros que deben considerarse como: saber qué permiso tiene, de tenencia o porte de arma. El uno es para un punto fijo y el otro para movilizarse de un lugar a otro.

Son reacciones reprochables y sujetas a sanción. No puede quedar impune ese hecho Delia Córdova,

habitante de la República

En segunda instancia se necesita conocer expresamente cuál es el área de acción o lugar de custodia. No se permite usarla fuera de esos límites.

En tercer lugar está la condición de inminente riesgo de muerte por ataque hacia su persona o las personas bajo su custodia. En este caso, aplica el principio de legítima defensa a partir del uso progresivo de la fuerza, es decir escalar usando primero todas las posibilidades de disuasión hasta el último recurso que es disparar a él o los atacantes.

Necesitamos cambios en las leyes para que los guardias se sientan respaldados y actúen Mariana Morales,

residente República de El Salvador

En el caso de recibir un ataque con otro tipo de armas, sean de fuego o cortopunzantes también están facultados para disparar, basados en el instinto de supervivencia y amparados en lo que establece la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que rige en el país.

Art. 396 del coip habla sobre quien hiera o golpee a otro será sancionado con prisión de hasta 30 días.