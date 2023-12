Los barrios de Guayaquil y Quito tienen sus guardianes

En Guayaquil y Quito los vecinos coinciden que el trabajo en conjunto es la clave para tener una comunidad unida y segura. Apropiarse de sus espacios, el gran reto.

Juan Carlos, presidente del Barrio de San Blas: "Barrios activos, Ecuador próspero y seguro”

Para tener un mejor Ecuador es importante trabajar desde los barrios con el apoyo de los vecinos para recuperar el espacio público es una idea acertada. Los barrios son la base de la sociedad y son los lugares donde se construye la comunidad.

San Blas es un barrio tradicional de Quito, lleno de cultura y historia. Es también una de las puertas de entrada al turismo de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, el barrio ha experimentado un aumento de la delincuencia, lo que ha generado preocupación entre los vecinos.

En este contexto, mi proyecto para el 2024 es fortalecer un comité de seguridad activo y que permita la organización de brigadas permanentes alrededor del sector, es un secreto a voces la venta del licor artesanal que es un pulmón enfermo del Centro Histórico, ya que esto promueve un índice de libadores en el espacio público, habitantes de calle e inseguridad a los turistas .

Dentro de nuestro proyecto Iniciativa Minka, es la recuperación de la memoria Inmaterial y el proyecto del collar turquesa para identificar a los animalitos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y realizar campañas de esterilización y socialización en el barrio sobre temas de bienestar animal y un plan de cero pirotecnia.

Jennyfer Ontaneda, reina de Ligas Barriales realiza trabajo comunitario con los niños y jóvenes Karina Defas

Jennyfer Ontaneda: Reina de Ligas Barriales

Como reina de belleza, he tenido la oportunidad de conocer a personas de todas las edades, condiciones sociales y realidades. He escuchado sus historias, compartido sus alegrías y tristezas, y he aprendido mucho de ellos.

Estas experiencias me han permitido valorar la importancia de la unión, el amor, el deporte, la reciprocidad y la solidaridad. Estos son los valores fundamentales que me guían en mi labor social en los barrios de Quito.

En el futuro, seguiré trabajando para promover estos valores en las comunidades. A través de proyectos deportivos, sociales, educativos, familiares, inclusivos y para personas con discapacidad, me comprometo a contribuir al desarrollo de las comunidades.

Uno de mis mayores proyectos es impulsar un deporte más sano en los barrios. He visto cómo muchos jóvenes ingieren bebidas alcohólicas y se involucran en conductas de riesgo. Para cambiar esta situación, generaré más actividades para los jóvenes en su tiempo libre, con el objetivo de ayudarlos a alejarse de los vicios y a desarrollar sus habilidades y talentos.

Los niños y jóvenes son el futuro de nuestro país. Son ellos quienes lo construirán, lo moldearán y lo transformarán. Por eso, es importante que les brindemos las herramientas y el apoyo que necesitan para que puedan desarrollar su potencial y convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos.

Las experiencias y las enseñanzas que reciban en su infancia y juventud tendrán un impacto duradero en su desarrollo.

Diferentes actividades se realizan en el barrio Garay, sobre todo cuando son las fiestas de la ciudad. Freddy Rodriguez

Barrio Garay: “Seguimos con integración y pedimos acciones al Cabildo”

Si hay un vecindario de Guayaquil que conserva los tradicionales juegos barriales, elecciones de reinas y clásicos desfiles, ese es el barrio Garay, en la zona centro sur de Guayaquil.

Ahí cada vez que llegan las fiestas julianas, octubrinas o las decembrinas, el barrio se engalana. Y ese es el legado que Xavier Zurita, presidente del comité Promejoras del bario Garay, apunta a que continúe. “Mantenemos la integración y participación de la comunidad a pesar de la dura situación que vivimos”, resalta, al subrayar que todas los eventos organizados en el barrio, ya sea deportivos o culturales, cuentan con la participación de jóvenes y adultos, pues todos deben comprometerse.

Pero además de que este emblemático barrio procura mantener sus actividades, también le hace un llamado a las autoridades locales para que ejecuten mejoras en el sector en este nuevo año.

“Se puede activar un lugar que poco o nada se le da importancia como es la Plaza de la Música así como también tener una casa comunal como muchos barrios sí cuentan”, agrega el líder comunitario al mencionar que este barrio tiene 85 años, por lo que es imperativo atenderlo de una manera integral. Un trabajo de todos.

Moradores de Samanes 4, en el norte. CARLOS KLINGER

Samanes 4: “Tratamos que haya unión, adeptos y trabajar en equipo”

En Samanes 4, ciudadela ubicada en el norte de Guayaquil, cada vez suman esfuerzos para fortalecer los lazos de la comunidad. Paúl Villacreses, presidente del comité de voluntarios, prevé continuar en este 2024 con acciones que beneficien al vecindario. “Planteamos seguir con las integraciones, tratamos que haya unión, adeptos y, así sea como una especie de evangelización, buscar que todos colaboren”, comenta el joven.

Así como él, otros vecinos se reunieron hace pocos días en el parque de la ciudadela para darle mantenimiento y fue el escenario donde se han dado recientes actividades como novenas o jornadas de integración. El fin es que todos puedan socializar y participar.

Así lo asegura Jannina Carrera, líder comunitaria, pues dice que de esta manera la comunidad no se apartaría y tendría más sentido de pertenencia. “No podemos estar aislados, la única forma de trabajar en equipo es que todos se una. Si nos quedamos en nuestras casas mudos no vamos a conseguir nada...”, argumenta.

Mientras que para Idilia Espín, otra moradora, una de las acciones que sus vecinos deberían apuntar es la de trabajar en equipo y se analicen acciones a favor de retomar los espacios públicos.

“Que salgan como antes y defiendan su territorio, hay que dejar de lado la comodidad y salir para hacer barrio”, concluye Espín.

Comunidad. En la ciudadela 9 de Octubre priman las ferias de emprendedores. Cortesía

Ciudadela 9 de Octubre: “Seguridad, ferias y apoyo a vecinos”

En el sur de Guayaquil hay vecindarios que se esmeran en poner en marcha una serie de acciones, en diferentes fechas del año, con el fin de hacer comunidad. En el caso de la ciudadela 9 de Octubre este 2023 se destacaron las ferias en las que destacó la visibilidad de los emprendimientos del sector. Y eso apuntan a que continúe en el 2024, en conjunto con iniciativas a favor de la seguridad. Su líder comunitaria, Ivonne Pinzón, adelanta que desde ya está trabajando con sus vecinos en una programación de eventos donde se incluyan a más ferias, pues fomentan a dinamizar la economía de los emprendedores que cuenta la ciudadela. Y que cada vez aumentan.

En el tema de seguridad Pinzón explica que, en torno a la norma de la colocación de rejas en las diferentes ciudadelas ven como una medida de protección; la 9 de Octubre también planifica cerrar algunas calles. “Hay unas trece entradas y salidas donde tienen toda la facilidad para robar y escapar. Seguimos trabajando en este tema de seguridad, a la par de ferias”, contó.

