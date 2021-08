El conflicto del Municipio de Quito llega a la Corte Constitucional

10 días después del retorno del removido alcalde de Quito, Jorge Yunda, a su despacho el pasado 31 de julio, el vicealcalde Santiago Guarderas anuncia que acudirá a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria. Con un fallo, dos jueces de la Corte de Pichincha dejaron sin efecto su remoción y le devolvieron el cargo.

Guarderas escogió el 10 de Agosto, día de la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, para presentar el recurso a las 10:30. "Tenemos que devolver a Quito su dignidad", escribió Guarderas en su cuenta de Twitter.

#URGENTE | Hoy a las 10h30 presentaré en la @CorteConstEcu una acción extraordinaria de protección. Tenemos que devolver a #Quito su dignidad. #PorUnQuitoDigno — Santiago Guarderas (@santiguarderas) August 10, 2021

Concejales metropolitanos acompañarán al funcionario a presentar su pedido para que la Corte dirima sobre el conflicto existente en el Municipio de Quito con la aparente existencia de dos alcaldes.

Guarderas se ampara en la resolución de 14 concejales que el 3 de junio removieron a Jorge Yunda y cuya legalidad fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mientras que Yunda se ampara en un fallo de dos jueces de la Corte de Pichincha que dejaron sin efecto la remoción, aunque eso no había sido resuelto en la acción de protección parcial concedida por la jueza suspendida María Belén Domínguez.

De la justicia ordinaria Yunda recibió dos beneficios: medidas cautelares (posteriormente revocadas) y una acción de protección parcial. El origen de esas concesiones es investigado por el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía por la sospecha de presuntas anomalías registradas en el sorteo de los recursos presentados por Yunda.

Hay al menos seis funcionarios involucrados fueron suspendidos y que afrontan expedientes en la Judicatura. La existencia de dos sentencias contradictorias motivó la presentación de la acción extraordinaria.

Mientras tanto, en la misma Corte de Pichincha, no todo marcha con la misma agilidad de la apelación a la acción de protección. En esa instancia no se logra integrar el tribunal que juzgará a Yunda y otros, por posible peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar COVID-19. El llamado a juicio se dio el pasado 30 de abril, un mes antes de la remoción y hasta el momento no hay fecha para el juzgamiento. Dos jueces se han excusado. Hace tres semanas debió sortearse un nuevo juez pero hasta la fecha no hay una definición del tema.

En sus redes sociales Yunda ha insistido en el respeto a la democracia y a la voluntad popular. Además, la semana anterior advirtió a los miembros del Tribunal Contencioso que recibieron al menos cuatro denuncias de no acatar la sentencia que validó el trámite de su remoción. "Pronto revelaré por qué el @TCE_Ecuador insiste en mi destitución, basta de leguleyadas y dejen trabajar!!", les dijo a los jueces electorales que le convocaron para el próximo 27 de agosto.

