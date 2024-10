El cometa que pasa por la Tierra cada 80.000 años es visible desde Ecuador

La observación del cometa no se repetirá en miles de años

El cometa C/2023 A3 no realiza retornos regulares al Sistema Solar.

Lo que resta de octubre, y durante noviembre, los amantes de la astronomía tienen la oportunidad de ver el cometa C/2023 A3, conocido como Tsuchinshan-ATLAS, que se encuentra a una distancia de 77 millones de kilómetros de la Tierra.

El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) explicó que C/2023 A3 no es de tipo periódico, es decir que no realiza retornos regulares al Sistema Solar interior. Por ello, la observación del cometa es un evento astronómico único y excepcional que no se repetirá en miles de años.

El Tsuchinshan-ATLAS puede observarse a simple vista en lugares alejados de la contaminación lumínica, con una magnitud estelar (brillo) real de 3,82. El Observatorio señaló que las mejores horas para su verlo son entre las 18:45 y las 19:35, mirando hacia el oeste. Actualmente, el cometa es visible en la constelación de la Serpiente y está aproximadamente a 22,41 grados a la derecha de Venus en el cielo.

Tome en cuenta que a medida que el cometa se aleja de la Tierra, su visibilidad disminuirá. Para el 25 de octubre, indica el OAQ, su magnitud estelar será de 5, por lo que será necesario el uso de telescopios para observarlo. Para el 1 de noviembre, el C/2023 A3 estará a una Unidad Astronómica (UA), equivalente a 150 millones de kilómetros que es la distancia entre el Sol y la Tierra.

El OAQ recomienda aprovechar las noches despejadas y elegir lugares oscuros, lejos de la contaminación lumínica para ver el cometa. Además, si las condiciones climáticas son favorables, también se podrá admirar su brillante y extensa cola.

Un descubrimiento reciente

De acuerdo con información de la institución, el cometa C/2023 A3 fue descubierto el 9 de enero de 2023 por el Observatorio de la Montaña Púrpura en China, el mismo que fue confirmado por el sistema ATLAS el 22 de febrero del mismo año.

Los expertos creen que el Tsuchinshan-ATLAS proviene de la Nube de Oort, una región distante del Sistema Solar. Su núcleo está compuesto principalmente de hielo, polvo y material rocoso, y al aproximarse al Sol, estos materiales se subliman, formando la cola de gas y polvo, que pueden alcanzar millones de kilómetros.

