Carlos Loaiza: “La gobernabilidad de Quito se ha vuelto muy frágil”

A una semana de posesionarse como titular de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza entró en funciones con un proyecto delineado: el de devolverle a la capital su competitividad y trazar una hoja de ruta hacia el futuro productivo.

Su primera propuesta, ya anunciada, es la conformación de una comisión civil que diseñe propuestas de reactivación para la capital. ¿En qué consiste esta iniciativa?

El próximo año es el Bicentenario, y es la intención de la Cámara de Comercio de Quito, como el gremio más antiguo de la ciudad, aportar al desarrollo de la capital. Creemos que es muy importante devolverle a Quito ese liderazgo. Vemos con mucha preocupación que proyectos emblemáticos como el Metro de Quito no tienen una salida clara y otros elementos fundamentales, como su gobernabilidad, que se ha vuelto muy frágil.

¿Qué factores cree que han contribuido con esta realidad?

Que no tenemos un norte. No tenemos una adecuada gobernabilidad, lo que ya es un tema público, y los temas prioritarios para la ciudad no están en las discusiones del concejo metropolitano. Eso genera una parálisis y hace que, como ciudad, no podamos retomar pendientes con temas como el funcionamiento del Metro, que tiene un enorme atraso, o el desarrollo de la zona económica alrededor del aeropuerto, que no se ha logrado implementar. Tampoco se han buscado alianzas público-privadas para desarrollar las actividades que el municipio no puede llevar a cabo.

¿Cómo se conformará esta comisión civil?

Por ahora hemos hecho una invitación a los gremios de la ciudad, productivos, económicos, sociales y culturales, para seleccionar a los mejores perfiles. Este es un proyecto de la ciudad, no solo del sector empresarial o de la Cámara de Comercio de Quito, por lo que debe ser una comisión inclusiva, con voces distintas.

¿Qué temas considera que son prioritarios?

Bueno, nosotros no seremos ejecutores, sino proveedores de insumos y propuestas, aprovechando modelos de ciudades inteligentes que ya existen y que pueden funcionar en Quito.

Entre esos planes prioritarios está el medio ambiente, el ecoturismo y las medidas para preparar a la ciudad para el cambio climático. La agroindustria, y la innovación con productos como el cáñamo también son necesarios y deben ser analizados.

También ha hablado de planes en las áreas sociales y culturales...

Por supuesto. Los dos lugares más visitados del Ecuador son la iglesia de La Compañía de Jesús, y en segundo lugar La Mitad del Mundo. Somos la puerta de entrada al turismo del país y, si como ciudad, logramos que los turistas se queden un día más en la ciudad eso sería muy significativo en términos de empleo, inversión y crecimiento. Se deben desarrollar proyectos para el turismo, para el sector cultural, que es muy rico, y en los próximos años de administración municipal se deben contemplar incentivos como la reducción de patentes y valores de las licencias, como lo ha hecho Guayaquil.

¿Hay una propuesta con la que se empezará a trabajar?

Sí. Lo primero en lo que queremos avanzar es en un programa de nutrición para los niños y niñas de los sectores vulnerables de Quito, pues el sector rural tiene la mayor taza de desnutrición. Es un problema de la estructura social en el que creemos podemos intervenir a través de un proyecto piloto y que podría tener un alcance nacional.