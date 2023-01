Un tramo de la avenida Portugal, al norte de la capital, permanecerá cerrado durante un mes. Los trabajos de repavimentación vial en un espacio comprendido entre la avenida 6 de Diciembre y Shyris arrancaron el martes 3 de enero de 2023.

Inicialmente se removió todo el asfalto de la calzada e ingresó la maquinaria pesada en sentido norte-sur. Estas tareas se llevan a cabo como parte del programa que impulsa el Cabildo para el arreglo de las principales calles y avenidas.

Algunos transeúntes y conductores que circulan con frecuencia por el sector mostraron su inconformidad, principalmente por el tráfico que se generará y porque consideran que la calle todavía estaba en buen estado.

“En días normales y sin obstáculos o cierres de calles, esta zona es muy concurrida, no existen espacios para parquear y se saturan las vías a toda hora. Con esto, no me imagino cómo va a estar el lugar. Será un caos tremendo. Lo único que espero es que la gente de la empresa de Obras Públicas trabaje turnos más prolongados para que acaben en el menor tiempo posible. Además deberían priorizar otras vías de mayor transitabilidad para hacer estas inversiones”, acotó Mery Álvarez.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) indicó que estos trabajos están incluidos en el presupuesto asignado para la segunda fase de repavimentación vial, cuyo rubro asciende a los 14,5 millones de dólares.

Desde el departamento de Comunicación de esta cartera se informó que los trabajos se ejecutarán durante 11 horas diarias seguidas. La finalidad es concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y reducir los conflictos de circulación.