Variante FLirT Covid en Ecuador: ¿cuál es el estado de salud de los pacientes?

No ha sido necesaria la hospitalización de los pacientes con la variante Flirt

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) se anunciaron dos casos de la nueva variante del coronavirus (FLirT), los dos pacientes, un hombre de 24 años y una mujer de 42 años, son residentes de Latacunga, según el reporte médico se encuentran estables y cumpliendo con aislamiento en su domicilio.

Esta noticia ha causado alerta en los ciudadanos. Paulina Lagla indicó que desde la vacunación los ciudadanos han dejado de lado las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, distanciamiento social y el uso del alcohol. “Es importante el uso de la mascarilla para evitar contagiarnos de varias enfermedades no solo del Covid-19 sino como la gripe y la influenza” aseguró.

Explicó que es importante volver a retomar las medidas de bioseguridad para evitar que los ciudadanos se sigan contagiando con la nueva variante.

Adriana Chicaiza, quien comercializa mascarillas en el ingreso al hospital provincial de Latacunga, explicó que en las últimas semanas se ha incrementado la venta porque para ingresar a la casa de salud es necesario que utilicen mascarillas.

Dijo que cuando realiza un recorrido por las calles de Latacunga, la gente busca comprar una mascarilla para protegerse.

Luis, responsable zonal de vigilancia epidemiológica del MSP, indicó que la detección de los casos fue posible por la implementación de pruebas de genotipificación, un procedimiento específico que permite identificar las diferentes variantes del virus.

Los pacientes presentaron síntomas leves

Los pacientes presentaron síntomas característicos del COVID-19, como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos y tos leve. Estos síntomas iniciales permitieron a los profesionales de la salud realizar pruebas rápidas, cuyos resultados positivos fueron confirmados para la nueva variante Flirt.

Según el profesional de la salud, explicó que, a pesar de la virulencia de la variante, esta no provocó cuadros graves en los pacientes, quienes en la actualidad permanecen en aislamiento domiciliario bajo supervisión médica. No fue necesaria la hospitalización. Ambos pacientes, que tienen el esquema de vacunación completo, presentaron síntomas leves y no necesitaron oxígeno.

El experto indicó que el contagio se debió al descuido en las normas de bioseguridad, destacando la importancia de mantener el uso de mascarillas, el aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios, el distanciamiento social y la higienización de manos. Además, recomendó limitar los viajes a otras ciudades para reducir el riesgo de propagación del virus.

Las autoridades de salud están vigilando continuamente la situación desde el inicio de la pandemia y que la aparición de nuevos casos se gestiona de manera adecuada.

