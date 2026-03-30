Socavón amenaza el acceso al Santuario de Olón en plena Semana Santa

El deterioro de la vía Montañita–Olón, agravado por lluvias, reduce el tránsito a un solo carril y pone en riesgo a devotos

La vía de dos carriles por la grave situación ha sido cerrada y apenas un carril esta abierto para el paso de vehículos

En plena Semana Santa, cuando cientos de peregrinos se movilizan hacia el santuario Blanca Estrella de la Mar, en Olón (Santa Elena), un socavón de grandes proporciones amenaza con interrumpir por completo el acceso vehicular desde Montañita. Lo que antes era una vía de doble carril hoy se ha reducido a un paso estrecho e inestable, rodeado de grietas que evidencian un deterioro progresivo.

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Las intensas lluvias de las últimas semanas han acelerado el daño. El socavón, que comenzó como una fisura menor, ha crecido hasta convertirse en un punto crítico. Aunque se han colocado cintas de advertencia, la medida resulta insuficiente frente al riesgo evidente. Conductores y visitantes avanzan con cautela, temiendo que el asfalto ceda en cualquier momento. Este fin de semana las críticas fueron múltiples.

“Las cintas no son suficientes. Aquí se necesita una intervención urgente: rellenar este tramo antes de que la vía colapse”, advirtió Carlos Velásquez, visitante guayaquileño que llegó al santuario con su familia. Como él, decenas de fieles expresan su preocupación ante la falta de acciones concretas en un punto clave de acceso.

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Pilas a conductores que transiten por santuario que está entre Montañita y Olon, hay un socavón en carretera.

Ya la subida al santuario está semi cerrada al tránsito, pero nunca se ha aclarado si será solo peatonal o si hay peligro en vehículos.@PrefecturaSE pic.twitter.com/qPaG58TQWT — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) March 29, 2026

La alerta se ha trasladado a redes sociales. El periodista Diego Arcos advirtió en la red X sobre el peligro inminente y recomendó precaución a quienes circulan por el sector. Otros usuarios, como Verónica Guevara, han señalado que el problema no es reciente y que el deterioro es evidente desde hace semanas, sin que se adopten soluciones definitivas.

“¿Existe la Prefectura en Santa Elena? ¿Quieren que la gente se accidente y muera? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde está el Ministerio de Transporte para arreglar esto? El que sea responsable, que lo haga. Este daño es eterno”, se quejó la guayaquileña Valeria Cerna, quien tiene una casa en Olón.

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó al Ministerio de Transporte una entrevista para conocer cuándo se ejecutarán los trabajos, qué tipo de obras se realizarán y qué medidas, además de las cintas de prevención, se aplicarán en los próximos días; pero hasta la publicación de esta nota no se recibió respuesta.

El tremendo hoyo que se ha formado en la vía que conduce al Santuario de Olón JOFFRE LINO

Desde el ámbito institucional, la preocupación es similar. Andrea Zambrano, del área de Gestión de Riesgos del Municipio de Santa Elena, confirmó que el problema ha sido reportado reiteradamente a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La velocidad con la que actúa este gobierno…… 15 días……

Por suerte el Presidente vacaciona en Olon, y ni así lo tienen al pelo. 🤌🏻 https://t.co/0IAEzAHU4b — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) March 29, 2026

“Una de las recomendaciones fue cerrar la vía al tránsito vehicular, pero no se ha cumplido”, afirmó Zambrano. Mientras tanto, se han dispuesto operativos conjuntos con la Intendencia de Policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador para mitigar el riesgo durante el feriado.

En el santuario de Olón, la incertidumbre también crece. María Blacio, integrante de la Fundación Santa María del Fiat, señaló que gestionan un acercamiento directo con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene residencia en la zona, con la esperanza de obtener una respuesta inmediata ante la emergencia.

Las actividades por la Semana Santa en el santuario se mantienen. No obstante, se pide a los feligreses que ingresan en vehículos hacerlo con precaución y respetar las disposiciones que se implementarán.

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El problema no es nuevo

Desde 2022 se restringió parcialmente el tránsito en sectores cercanos al santuario debido a deslizamientos de tierra. En 2023 ya se advertían fisuras en la vía, que hoy se han convertido en una amenaza tangible. La falta de intervención oportuna ha permitido que el deterioro avance hasta un punto crítico.

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