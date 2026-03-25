Bonil, fuera de El Universo: las caricaturas censuradas y que motivaron su salida

Xavier Bonilla, reconocido como Bonil, reveló que la censura de al menos seis de sus caricaturas motivó su salida del medio

El reconocido caricaturista Xavier Bonilla, mejor conocido como Bonil, rompió el silencio tras su salida de diario El Universo. El artista detalló cómo la censura de sus dibujos sobre temas sensibles (como el gobierno de Daniel Noboa y la situación de GRANASA) precipitó su renuncia. El incidente coincide con la adquisición del medio por parte del grupo Integra Capital, marcando un giro inesperado en la trayectoria del comunicador más influyente del humor gráfico en Ecuador.

Las caricaturas prohibidas sobre Daniel Noboa y la Judicatura

Durante su participación en el podcast Politizados este 25 de marzo de 2026, Bonil reveló que el motivo principal de su alejamiento fue la repentina censura de varias de sus obras. Según el caricaturista, el medio dejó de publicar sus contenidos sin previo aviso ni explicaciones técnicas.

Las piezas que causaron fricción abordaban temas críticos para la coyuntura nacional:

La crisis energética en Santa Elena

Asesinato del periodista Robinson del Pezo

Situación del Consejo de la Judicatura

La intervención estatal a GRANASA (casa editora de EXPRESO y EXTRA)

El factor José Luis Manzano e Integra Capital

Bonilla vinculó directamente este cambio en la política editorial con la venta de El Universo al holding argentino Integra Capital, liderado por José Luis Manzano. El caricaturista presentó de forma exclusiva cuatro de las seis caricaturas censuradas, las cuales sirven como evidencia del nuevo filtro informativo que, según denuncia, se ha instaurado en el rotativo guayaquileño.

Apagones en Santa Elena

La Península vive desde inicios de marzo de 2026 apagones programados por el daño de un autotransformador, según el Ministerio de Ambiente y Energía, y que impidió la entrega de 69 megavatios al sistema de distribución. Bonil reflejó esta situación en una de sus caricaturas censuradas:

Bonil retrató los apagones en la provincia de Santa Elena. CAPTURA DE PANTALLA/BONIL

Damián Larco y el Consejo de la Judicatura

Por otro lado, en otra de sus caricaturas Bonilla retrató la situación del Consejo de la Judicatura, actualmente dirigido por Damián Larco. En su pieza gráfica se hace mención a que Larco aún no tiene el título de abogado, pero dirige el órgano de administración y gobierno de la justicia de Ecuador:

Damián Larco y su presidencia en la Judicatura fue retratado por Bonil. CAPTURA DE PANTALLA/BONIL

El asesinato de Robinson del Pezo en Santa Elena

La pluma de Bonil también registró el asesinato del periodista Robinson del Pezo, quien denunciaba actos de corrupción en la Península. "Robinson del Pezo, ¿Qué mafia lo asesinó?", se lee en la caricatura que nunca salió publicada:

Bonil retrató el asesinato de Robinson del Pezo, en Santa Elena. CAPTURA DE PANTALLA/BONIL

La intervención estatal a GRANASA

La intervención a GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA también fue otro tema retratado por Bonilla, pero censurado. En su pieza gráfica, se ve a una persona utilizando una ganzúa para intentar abrir una puerta con un letrero que dice 'GRANASA'.

La intervención estatal a GRANASA también fue retratada por Bonil. CAPTURA DE PANTALLA/BONIL

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