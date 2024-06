Simpatizantes del alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, causaron incidentes

La mañana de este lunes 17 de junio, el alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, convocó a una rueda de prensa donde estuvieron presentes ciudadanos que apoyan su gestión. Aquí abordó la denuncia en su contra presentada por el ciudadano Raúl Arias. Según Tinajero, la acusación de Arias no representa a la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, sino que es un acto individual del economista.

En la denuncia, Arias alegó que Tinajero incumplió con los artículos 26, 27, 28 y 29 de la ordenanza de participación ciudadana, que establecen la obligatoriedad de convocar al Consejo de Equidad para evaluar la ejecución presupuestaria y definir prioridades de inversión.

Tinajero explicó que, aunque Arias sostuvo que debió convocar al Consejo de Equidad en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, se trató de un año electoral con presupuestos prorrogados. Tinajero presentó un documento que demuestra que, en su calidad de alcalde, convocó a la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana el 31 de julio de 2023. Esta convocatoria se realizó con el objetivo de evaluar y emitir el certificado de prioridad de inversión pública.

Te invitamos a leer: Azuay tiene lista la agenda para conmemorar el Bicentenario de provincialización

En la sesión extraordinaria del 7 de agosto de 2023, la Asamblea Cantonal resolvió conforme a las prioridades de inversión definidas en el anteproyecto del presupuesto 2023. El presidente de la Asamblea, Raúl Arias, y el secretario Diego Morales, firmaron el documento que certifica la resolución. Tinajero cuestionó la incoherencia de Arias, quien lo acusó de no haber convocado a la Asamblea cuando él mismo firmó el documento de conformidad.

Tinajero señaló que en administraciones anteriores no se convocó al Consejo de Equidad, y que, en su lugar, se utilizó la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, como lo dispone el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Además, Tinajero denunció un conflicto de intereses, ya que los concejales también son miembros de la Asamblea Cantonal y del Consejo de Equidad. Argumentó que esta duplicidad de roles crea una situación donde todos son juez y parte, y enfatizó que su administración ha trabajado para corregir estas irregularidades.

Durante la rueda de prensa desarrollada en los bajos del Municipio. Gloria Taco

Te invitamos a leer | Cierre parcial en la vía Alóag – Santo Domingo, este 17 de junio: entérese aquí

Tinajero finalizó su intervención reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia. Aseguró que el presupuesto de 2023 fue aprobado de manera legal y que su administración ha cumplido con la normativa vigente. Tinajero enfatizó que las críticas en su contra buscan deslegitimar su gestión y paralizar el progreso de Latacunga.

Alias Carapicho: capturan en Esmeraldas al presunto colaborador de Colón Pico Leer más

Intento de agresión a la vicealcaldesa María Esther Veloz

La vicealcaldesa María Esther Veloz denunció que después de finalizada la rueda de prensa convocada por el burgomaestre, se registró un incidente en el que un grupo de personas intentó ingresar a su despacho. Veloz relató que, a pesar de llamar al 911 y contar con la presencia de la policía, vivió momentos de angustia ante la agresividad del tumulto. Ella calificó el incidente como un acto de violencia política y se comprometió a tomar acciones legales.

“Han querido ingresar hacia la oficina de la vicealcaldesa emitiendo epítetos terribles en contra de mi persona, lo cual no me parece pertinente. La Vicealcaldesa María Ester Veloz está aquí bien parada, a mí no me van a meter a amedrentar” señaló.

Anunció que ha solicitado al gobernador de la provincia, Marco Olmedo, protección policial porque teme por su seguridad y la de su familia.

El director de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Latacunga, Marco Salazar, defendió las medidas de seguridad implementadas, afirmando que actuaron de acuerdo con los protocolos y en coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, reconoció la dificultad de controlar a la multitud en momentos críticos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!