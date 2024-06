El MTOP inició el bacheo del puente de la Unidad Nacional

Después de la publicación de EXPRESO sobre el gran número de baches que se marcan en el puente de la Unidad Nacional, en el tramo que va desde La Puntilla a Durán, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) reanuda el mantenimiento vial.

Este Diario contó como más de 90 huecos, de grande y mediano tamaño, truncan la movilidad de los cientos de ciudadanos que usan esta vía para llegar a sus trabajos y hogares.

Después de la publicación de este reportaje, la cartera de Estado inició el 28 de mayo con los trabajos de fresado de la vía, y esperan extenderse hasta el 10 de junio.

Asimismo, en las partes donde ya fue retirada la vieja carpeta asfáltica, ayer inició el asfaltado, que prevén dure hasta el 21 de junio.

La ciudadanía espera que una vez la vía esté bacheada, no vuelva a desgastarse en menos de un mes, como ya ha pasado en varias ocasiones.

“Nos prometen arreglo, y queremos un arreglo duradero. No algo que sirva uno o dos meses. Sino que tranquilamente sigamos un año sin tantos baches”, comenta Fabricio Izurieta, quien a diario debe movilizarse por este tramo.

Criterio con el que coinciden el resto de ciudadanos que transitan por esta ruta a diario.

En el caso de Martha Cevallos, quien tiene un puesto de comida cerca de esta estructura, relata que ha visto a cientos de carros, en especial motos, saltar cuando pasan por estos baches.

“Hasta a policías en moto los he visto caerse porque no vieron un hueco. Hasta ahora no he visto a alguien morirse, pero las autoridades deben esperar a que pase eso para arreglar la vía”, asevera.

