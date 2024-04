Abogado que libró sicariato en Machala: “Seguimos luchando mientras tenga vida”

El abogado penalista Frank Orellana Morales, vive para contar su trágica experiencia al ver que un sujeto intentó acabar con su vida disparándole por dos ocasiones mientras llegaba a su estudio jurídico en las calles Ayacucho y 25 de Junio, en Machala, provincia de El Oro.

En dos videos de seguridad que captaron el momento se puede ver que un sujeto camina por la calle Ayacucho con dirección a la 25 de Junio. El sicario vestía una camisa manga larga celeste, pantalón jeans, zapatos blancos y utilizaba lentes, cuando llegó a la entrada sacó un arma de fuego cuando llego al edificio. Pasaron 10 segundos cuando se escuchó las detonaciones de un arma de fuego. Luego aparece el abogado Orellana que sale corriendo con dirección a la 25 de Junio, para refugiarse en el edificio del Municipio de Machala.

Todo este hecho ocurrió a las 08:39 de este viernes 19 de enero, cuando el abogado se aprestaba a entrar a una audiencia vía telemática.

Después de tres horas del intento de asesinato, el abogado se pronunció a través de su cuenta de Facebook: “Soy defensor de una Compañía dentro de un proceso mediático (Daniel Salcedo), más no de personas naturales. También he sido abogado de artesanos, pescadores, servidores públicos, empresarios, comerciantes, mujeres víctimas de violencia y personas de escasos recursos económicos. Esto me ha permitido conformar un estudio jurídico que brinda trabajo a muchos profesionales del Derecho”, dijo el abogado, quien el pasado 5 de enero se lo ve en la audiencia telemática defendiendo a los hermanos Noé y Daniel Salcedo, que fueron sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activos.

Orellana no descartó ni afirmó que el intento de asesinato haya sido a causa de la defensa jurídica que da en este caso. Sin embargo, solicitó “a los amigos de la prensa un mínimo de empatía hacia mi persona y mi familia. Seguiremos luchando por el respeto a las garantías básicas del debido proceso y la seguridad jurídica; generando fuentes de empleo mientras Dios me mantenga con vida”, expresó el abogado.

CINCO ABOGADOS ASESINADOS

El año 2023 fue trágico para los profesionales del derecho en El Oro. Jorge Patricio Pinzón Jaramillo, Jaime Manuel Bravo Herrera, Ricardo Alfredo Guamán Aguirre, Arístides Vitaliano Zerda Reyes y Andrés Ignacio Fernández García fueron los abogados asesinados en 2023.

Dos de ellos pertenecían al mismo estudio jurídico de Frank Orellana, se trata de Ricardo Guamán y Andrés Fernández.

El crimen de Guamán ocurrió el 12 de julio afuera de la cárcel de Machala. El abogado realizaba una diligencia en la cárcel. Al salir del reclusorio caminaron por la calle Nueve de Mayo y abordó un carro color negro que estaba parqueado. Allí fue acribillado.

Mientras que el 29 de agosto, el abogado Fernández, de 39 años, recibió seis disparos. Testigos indicaron que aproximadamente a las 18:00 el profesional en derecho llegó a un local de shawarma ubicado en la avenida Las Palmeras, entre 25 de Junio y Sucre, en el centro de la ciudad.

Él se encontraba sentado en una de las mesas del establecimiento disfrutando de un shawarma, sin percatarse que llegaron dos sujetos, uno vestía buzo blanco y el otro una camiseta amarilla, disparándole por varias ocasiones.

En el caso de intento de asesinato de Orellana, la policía recogió dos indicios balísticos y analice darle resguardo al profesional del derecho, al igual que se lo dan a cuatro fiscales de El oro, quienes han recibido amenazas de muerte.

