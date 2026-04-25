¿Por qué no se levantó la inmunidad de Diana Jácome? Lo que pasó en el Pleno

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

El Pleno de la Asamblea Nacional negó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora oficialista Diana Jácome, integrante de Acción Democrática Nacional (ADN). La moción alcanzó 55 votos a favor, lejos de los 101 necesarios para una mayoría calificada.

La decisión se adoptó el viernes 24 de abril de 2026, durante la sesión 088, con la presencia de 131 de los 151 legisladores. El pedido se originó en el oficio 1322, remitido el 27 de marzo por el juez Marco Torres, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que solicitó autorización para iniciar un proceso penal.

La querella fue presentada por el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien se encuentra en España. El legislador sostiene que, durante la sesión plenaria del 5 de febrero —transmitida públicamente—, Jácome los calumnió.

Esto dijo Jácome, por lo que se la acusó:

Según la denuncia, la legisladora habría sugerido que integrantes de esa bancada “usen una buena pijama” y busquen un lugar en la denominada “Cárcel del Encuentro”, en alusión a personas vinculadas a investigaciones judiciales.

González interpretó esas declaraciones como una insinuación de que habría allanamientos y privaciones de libertad. La acusación fue por presunta calumnia.

La reacción de Diana Jácome

Tras la votación, Jácome defendió su posición y calificó el proceso como infundado. “El archivo de mi queja administrativa confirmó lo que siempre sostuve: no había fundamento alguno. Hoy, el Pleno rechazó levantar mi inmunidad frente a una propuesta impulsada por un asambleísta sin gestión ni respaldo”, afirmó.

Además, Jácome añadió que se trató de “una maniobra política fallida” y aseguró que continuará en funciones “sin distracciones”.

Los reclamos de la Revolución Ciudadana, por el caso de Mónica Palacios

Desde la bancada correísta se ha denunciado un trato desigual en casos similares. El viernes 24 de abril también venció el plazo para que se trate sobre el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Mónica Palacios, quien fue acusada ante la Corte Nacional de Justicia por presunta calumnia en contra de Mishel Mancheno, de ADN.

Como antecedente, recordaron que el 5 de marzo el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión 075, en la que debía debatirse el pedido de levantamiento de inmunidad contra el propio González, solicitado por un juez de la Corte Nacional.

El plazo legal venció el 7 de marzo sin que el Pleno adoptara una resolución.

Ese proceso se originó en declaraciones de González, el 10 de diciembre de 2025, en las que denunció la existenci a de un “gobierno terrorista” y afirmó que la Fiscalía General del Estado estaba “secuestrada por la Función Ejecutiva”.

Una semana después, la legisladora oficialista Naila Quintana presentó una querella por presunta calumnia.

En medio de ese contexto, González ha buscado respaldo internacional. A finales de marzo se reunió en España con diputados, entre ellos Enrique Santiago, quien expresó críticas a la situación institucional de Ecuador y cuestionó las acciones contra la Revolución Ciudadana.