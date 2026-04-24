Inmunidad de Jácome se tratará en el Pleno y RC denuncia trato distinto en casos similares

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Pleno de la Asamblea Nacional definirá este 24 de abril de 2026 el futuro de una querella presentada por el correísta Juan González en contra de la gobiernista Diana Jácome. La Revolución Ciudadana necesita 101 votos para levantar la inmunidad, pero no cuenta con las voluntades necesarias.

La sesión del Pleno fue convocada de manera virtual, como ya es habitual durante los viernes en la actual Asamblea.

El único punto en el orden del día, establecido por la presidenta encargada del Parlamento, Mishel Mancheno (ADN), es: “Conocer y resolver el oficio N.º 1322-SSPPMPPTCNJ-2026-CJ, de 27 de marzo de 2026, suscrito por Rosa Japón, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia”.

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Dicho oficio se refiere a la querella interpuesta por el coordinador de la bancada correísta, Juan Andrés González, en contra de Jácome.

En la acción presentada por González se lee: “La conducta atribuida configura la contravención de calumnia prevista en el artículo 182 del COIP, al haberse realizado una falsa imputación de delito en contra del querellante, mediante expresiones públicas que lo asocian con hechos delictivos y con una persona sentenciada penalmente, sin existir proceso, investigación ni sentencia en su contra”.

Jácome está consciente de que no existen los votos

La mañana de este 24 de abril, Jácome convocó a una rueda de prensa para referirse al levantamiento de su inmunidad. Puso énfasis en que la decisión debe tomarse con 101 votos del Pleno.

El asambleísta Juan Andrés González es el jede de bancada legislativa del movimiento Revolución Ciudadana y presentó la acción contra Diana Jácome.CORTESÍA.

Un elemento clave es que ni ADN ni el correísmo cuentan con la mayoría calificada (101 votos), por lo que dar paso a este tipo de pedidos resulta inviable.

Jácome dijo que estará presente en la sesión y recordó que “la norma establece que se necesitan 101 votos para levantar la inmunidad de cualquier legislador”.

Doble estándar en el tratamiento de los pedidos de la Corte de Justicia

Jácome señaló que el orden del día con el que se convoca a una sesión no le corresponde. Lo dijo en referencia a que, en su caso, la Presidencia de la Asamblea sí decidió convocar al Pleno para tratar el tema.

Juan González, por ejemplo, enfrentará una querella presentada por una asambleísta después de que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, decidiera no incluir ese punto en el orden del día. Con ello se cumplió el plazo otorgado para una respuesta y la Corte dio por entendida una decisión favorable para avanzar con el proceso judicial.

El correísmo reaccionó a esta decisión. El asambleísta Franklin Samaniego señaló que Olsen no entiende que es presidente de la Asamblea y no de un movimiento político.

“Tener dos pedidos en las mismas condiciones y que a uno se le dé el tratamiento que corresponde y a otro no implica que pone por delante el odio que le hace daño al país”.