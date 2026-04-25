Inés Manzano dice que no quiere ir a una embajada: ¿por qué sale del Gobierno de Noboa?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Inés Manzano confirmó su salida del Ministerio de Ambiente y Energía. Esta vez, la titular de esa cartera de Estado justificó su decisión con motivos de carácter personal. “A mí no me gustaría ir a una embajada”, dijo Manzano en un video publicado por la institución.

Manzano señaló: “Como se lo he dicho al presidente, porque esto fue una decisión que tomé hace más de mes y medio, que me senté con él en su despacho y le dije que necesitaba retomar mi vida familiar”.

En ese punto, la aún ministra de Estado se refirió a su hija. “Yo a mi hija me debo sobre todo”, dijo. Con ello añadió una razón más a su decisión de dejar uno de los ministerios más sensibles que, entre sus retos, tuvo enfrentar la crisis energética de 2024 y que fue señalado por contratos fallidos con Progen y ATM.

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Sobre la transición en el ministerio

Respecto al eventual cambio de autoridad, Manzano señaló que tiene “todos los informes habidos y por haber”. A esto añadió que su aspiración es que la persona que llegue tenga éxito.

“Es decir, que todo lo que abonamos en el camino él lo coseche. Es ser patriota: dejar todo listo para que la otra persona solo coja las riendas”, aseguró.

Según Manzano, el desarrollo del Ecuador depende del Ministerio de Ambiente y Energía. Aunque, un dato relevante es que la salida de Manzano se registra en medio de los cuestionamientos por nuevos apagones.

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su salida?

Inés Manzano ha sido uno de los perfiles más cercanos al presidente Daniel Noboa. Asumió el Ministerio de Energía, antes de su fusión con el de Ambiente, durante la crisis energética de 2024 y reemplazó a Antonio Gonçalves.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el 24 de abril de 2026 que la decisión sobre la salida de Manzano responde a la necesidad de “oxigenar” la gestión estatal.

Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa. Hasta el momento, se conoce que el reemplazo de Manzano sería anunciado a finales de abril. La aún ministra también ha confirmado que no ocupará un nuevo cargo público.