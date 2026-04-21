Los 'incendios' que deberá apagar el sucesor de Inés Manzano

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

La ministra Inés Manzano se alista para dejar el Ministerio de Energía el próximo 30 de abril, pero como herencia, el nuevo titular de la cartera de Estado, no recibirá una institución en calma.

Expertos en la materia delinean el listado de "pendientes críticos" que deberá enfrentar el nuevo sucesor, algunos de ellos ya trazados en el Plan de Operación del S.N.I. (enero 2026 - diciembre 2027) emitido por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) el pasado 6 de marzo.

Para el experto hidroeléctrico, Ricardo Buitrón, la urgencia absoluta es asegurar el suministro eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas, evitando que el país reviva crisis tan severas como la de finales de 2024. Estos son los frentes urgentes:

1. El desafío del suministro: Generación y Transmisión

Según el reciente informe del Cenace, el Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) aún requiere la incorporación de, al menos, 893,7 MW adicionales para enfrentar con éxito el estiaje 2025-2026. De ahí que el nuevo ministro debe garantizar que ingresen los 250 MW de generación térmica y los 45 MW hidroeléctricos previstos para este año.

El plan del Cenace ya advierte una probabilidad de déficit del 18% para el periodo octubre 2026 - marzo 2027 si no se toman medidas inmediatas.

Además, dice Buitrón, existe una tarea de "sustitución" urgente. Actualmente, una parte importante de la capacidad firme proviene de generación arrendada (como las barcazas); el nuevo funcionario debe liderar la transición para que estos megavatios sean reemplazados por generación permanente en tierra, asegurando así la resiliencia del sistema.

2. Coca Codo Sinclair: El pilar bajo riesgo

Otro pendiente está en la mayor central del país, Coca Codo Sinclair, que aporta cerca del 25% de la energía nacional. Allí, el nuevo ministro deberá:

• Transparentar las ventajas del contrato de operación, firmado con Power China, y asegurar que la empresa asuma la remediación de las 17.000 fisuras en los distribuidores de la central.

• Por otra parte, resolver de forma definitiva la sedimentación en las obras de captación -que ya obligó a postergar mantenimientos en febrero de 2026 por el riesgo de desabastecimiento - y estabilizar la erosión regresiva del río Coca que amenaza la estructura.

3. Diplomacia Energética y Planes Nacionales

El respaldo internacional es otro "fuego" por apagar. Cenace advierte que la suspensión de exportaciones de Colombia (vigente desde enero de 2026) ha obligado a despachar generación térmica más costosa y ha reducido los márgenes de reserva. Buitrón coincide que restablecer este intercambio y avanzar en la interconexión con Perú es vital para enfrentar estiajes intensos.

4. Litigios y pérdidas económicas

En el ámbito legal, la nueva administración no debería abandonar los reclamos generados por los problemas en proyectos como Progen y Austral, que han costado cientos de millones de pérdidas para el país. El Ministerio debe ser el principal impulsor de que las aspiraciones del Estado sean defendidas firmemente ante la justicia.

Hasta el momento, el Gobierno de Daniel Noboa no ha anunciado oficialmente el nombre del sucesor de Inés Manzano para el Ministerio de Ambiente y Energía. No obstante, el exministro de Energía, Miguel Calahorrano, aspira a que esta persona sea una persona técnica, que sepa de la materia. “Debe ser alguien que sepa de energía, electricidad particularmente, que no es lo mismo que saber en general de energía. Alguien que comprenda técnicamente y sepa administrar y gestionar el desarrollo de nuevos proyectos”.